En déplacement à l'étranger, Marc Coucke le président d'Anderlecht a suivi à distance l'arrêt du match entre le Standard et Anderlecht, après une demi-heure, en raison de jets de fumigènes provenant du bloc anderlechtois, vendredi lors de la 4e journée des playoffs I de la Jupiler Pro League.

"Autant je comprends votre insatisfaction au sujet de notre jeu et de nos résultats, autant je condamne ce comportement", a adressé Marc Coucke aux supporters Mauves via son compte Twitter. "Le football ce sont des rires quand on gagne et des larmes quand on perd mais jamais des agressions. Mes excuses au nom du Sporting d'Anderlecht à tous les supporters de football et spécialement à ceux du RSCA".

"C'est dommage, 27.000 personnes viennent au stade pour un match, qui s'annonçait sous les meilleurs auspices", a déclaré de son côté Bruno Venanzi, le président du Standard sur Proximus 11. "Tout partait bien pour le Standard, qui a montré des belles choses. Je suis déçu qu'il ait été arrêté si tôt. Pour tout le monde, pour les supporters. Le règlement est connu, on l'a appris aussi à nos dépens. On le regrette mais l'arbitre a bien fait de l'appliquer."

La Pro League a également réagi sur les réseaux sociaux avec un tweet où elle "regrette la fin prématurée de la rencontre de ce soir en raison d'un usage irresponsable d'engins pyrotechniques. Les sanctions du règlement interne de la Pro League seront appliquées, de même que la procédure des instances du parquet fédéral".

Michael Verschueren se dit "déçu" et "choqué"

Le nouvel homme fort du Sporting d'Anderlecht, Michael Verschueren s'est dit "déçu" et "choqué" par le comportement des supporters anderlechtois ayant provoqué l'arrêt de la rencontre entre le Standard et Anderlecht, après une demi-heure de jeu, lors de la 4e journée des playoffs I vendredi à Sclessin. C'est de leur bloc en effet que sont venus les fumigènes obligeant l'arbitre à stopper la partie à trois reprises et la troisième fois définitivement.

"Je suis déçu. Je suis choqué. Cela n'a rien à voir avec le foot. Quand on est amateur de foot, fan d'un club, on doit accepter que l'on gagne des matches et que l'on perde des matches", a déclaré à chaud Michael Verschueren au micro de Proximus 11. "On a le droit d'exprimer sa déception mais pas de cette manière. Cela fait 40 ans que je suis dans le football. Tout le monde sait que cette saison est difficile. On a réagi en expliquant le pourquoi et le comment. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On va sans doute perdre 5-0 avec toutes les conséquences mais le fan de football n'a pas gagné."