Fortement touché par les cas de contamination au Covid-19, tant parmi les joueurs, le staff et la direction, le Sporting de Charleroi a annoncé que la situation s'améliore.

Le club de Jupiler Pro League continue de tester régulièrement l'ensemble de ses membres. Les récents résultats ont permis, en accord avec le docteur de la Pro League, à Joris Kayembe, Amine Benchaib, Kaveh Rezai, Saido Berahino, Guillaume Gillet et Théo Gécé de rejoindre le groupe pour les entrainements. Seuls Ognjen Vranjes, Gjoko Zajkov et Marco Ilaimaharitra demeurent indisponibles. Ali Gholizadeh, Mamadou Fall et Jordan Botaka, toujours retenus par leurs obligations nationales respectivement avec l'Iran, le Sénégal et la RDC. "Un dernier test, organisé par la Pro League, en vue du match face à l'Excel Mouscron de ce dimanche 4 avril, aura lieu jeudi et permettra probablement à l'ensemble des joueurs et du staff d'être opérationnel en fin de semaine", souligne le Sporting sur son site.

