Chaque jour, votre magazine préféré vous proposera une série de contenus inédits à découvrir sur son site web.

La pandémie a mis le monde sportif en pause, et les médias qui en traitent suivent forcément le mouvement. Sport/Foot Magazine n'échappe pas à la règle, malgré sa quarantaine fraîchement fêtée, et se voit donc contraint de s'acclimater à sa manière à ce nouveau monde qui a brusquement pris forme sous nos yeux.

Le numéro paru ce mercredi 22 avril sera donc le dernier jusqu'à la remise en marche du grand carrousel du ballon rond. Notre traditionnel guide de la compétition, devenu un incontournable au fil des ans, accompagnera les premiers tours du nouveau manège, dix jours avant le coup d'envoi de la future saison de Jupiler Pro League. Ce sera un nouveau départ, avec un papier de meilleure qualité et une approche rafraîchie. Une formule légèrement retouchée qui n'abandonnera évidemment pas les grands reportages écrits avec passion.

Jusqu'à la reprise du championnat, Sport/Foot Magazine existera sous une autre forme.

D'ici là, Sport/Foot Magazine continuera à exister, mais sous une autre forme. Nous allons faire le grand saut vers nos supports digitaux. Notre site web sera quotidiennement alimenté par des articles fouillés, des éclairages inédits et des analyses pointues, au sein de rubriques que vous pourrez très vite découvrir sur www.sportmagazine.levif.be

Nos réseaux sociaux ne seront pas en reste, et vous permettront d'interagir plus que jamais avec nous par l'intermédiaire de concours, de quiz, voire de collaborer dans le choix des sujets qui seront traités en ligne.

Nos comptes Facebook, Twitter et Instagram seront une façon supplémentaire de vous confronter de manière originale à l'actualité sportive habituellement couverte par le magazine.

Mais ce n'est donc pas possible pour un moment et nous sommes contraints d'effectuer une pause. Bientôt, la Pro League fixera la date de la reprise du championnat et nous pourrons recommencer à lancer des projets. De toutes les choses accessoires, le sport est la plus importante. Revoir le ballon rouler et la sueur ruisseler sera une délivrance pour tout le monde. Y compris pour la rédaction de ce magazine. Car ça voudra dire que la vie s'est progressivement normalisée. Tous, nous attendons ce moment. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.

LIRE AUSSI - Les nouvelles rubriques en ligne de Sport/Foot Magazine

Nos réseaux sociaux seront vos compagnons privilégiés durant cette période. © SFM

La pandémie a mis le monde sportif en pause, et les médias qui en traitent suivent forcément le mouvement. Sport/Foot Magazine n'échappe pas à la règle, malgré sa quarantaine fraîchement fêtée, et se voit donc contraint de s'acclimater à sa manière à ce nouveau monde qui a brusquement pris forme sous nos yeux.Le numéro paru ce mercredi 22 avril sera donc le dernier jusqu'à la remise en marche du grand carrousel du ballon rond. Notre traditionnel guide de la compétition, devenu un incontournable au fil des ans, accompagnera les premiers tours du nouveau manège, dix jours avant le coup d'envoi de la future saison de Jupiler Pro League. Ce sera un nouveau départ, avec un papier de meilleure qualité et une approche rafraîchie. Une formule légèrement retouchée qui n'abandonnera évidemment pas les grands reportages écrits avec passion.D'ici là, Sport/Foot Magazine continuera à exister, mais sous une autre forme. Nous allons faire le grand saut vers nos supports digitaux. Notre site web sera quotidiennement alimenté par des articles fouillés, des éclairages inédits et des analyses pointues, au sein de rubriques que vous pourrez très vite découvrir sur www.sportmagazine.levif.be Nos réseaux sociaux ne seront pas en reste, et vous permettront d'interagir plus que jamais avec nous par l'intermédiaire de concours, de quiz, voire de collaborer dans le choix des sujets qui seront traités en ligne. Nos comptes Facebook, Twitter et Instagram seront une façon supplémentaire de vous confronter de manière originale à l'actualité sportive habituellement couverte par le magazine.Mais ce n'est donc pas possible pour un moment et nous sommes contraints d'effectuer une pause. Bientôt, la Pro League fixera la date de la reprise du championnat et nous pourrons recommencer à lancer des projets. De toutes les choses accessoires, le sport est la plus importante. Revoir le ballon rouler et la sueur ruisseler sera une délivrance pour tout le monde. Y compris pour la rédaction de ce magazine. Car ça voudra dire que la vie s'est progressivement normalisée. Tous, nous attendons ce moment. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.