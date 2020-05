Revenu en Belgique au bout de neuf saisons anglaises, le Diable rouge a mis tout le monde d'accord entre les perches du champion brugeois.

Entre les deux derniers titres du Club, c'est peut-être le contraste le plus saisissant. Là où Ivan Leko avait dû utiliser cinq gardiens tout au long de la saison 2017-2018, Bruges a enfin trouvé la sérénité deux ans plus tard en confiant la garde de ses filets à Simon Mignolet, définitivement barré par le transfert d'Alisson à Liverpool.

En 27 matches joués en championnat, le Diable rouge a gardé ses cages vierges à seize reprises, n'encaissant que treize petits buts pour incarner la solidité défensive retrouvée des Blauw en Zwart. Jamais, depuis le départ de Mathew Ryan, un gardien n'avait semblé aussi souverain sur le sol belge. Élu avec 55% des voix par la rédaction, et plébiscité par 48% des lecteurs, Big Si n'a laissé aucune chance à ses concurrents.

Dauphin tout aussi incontestable, largement devant le reste de la concurrence, Hendrik Van Crombrugge a profité de la saison difficile des Mauves pour confirmer qu'il était toujours présent quand il fallait multiplier les parades. Un job finalement pas si différent de celui qu'il avait déjà connu à Eupen, où les erreurs sont rapidement oubliées tant les miracles potentiels sont nombreux.

Le podium est complété par Arnaud Bodart, découverte de la saison à Sclessin où il a fait oublier le fiasco Vanja Milinkovic-Savic. Le jeune Belge devance Nicolas Penneteau et Sinan Bolat, autres portiers présélectionnés dans notre top 5.

LE CLASSEMENT

Simon Mignolet (Bruges) : 51 % Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) : 27 % Arnaud Bodart (Standard) : 10 % Nicolas Penneteau (Charleroi) : 6 % Sinan Bolat (Antwerp) : 6 %

À SUIVRE : Ce mercredi, découvrez le verdict pour le coach de la saison.

