Déjà élu Espoir de la Saison, le talentueux Canadien réalise le doublé.

Le choix était cornélien. Parce que les trois hommes installés sur le podium auraient probablement mérité, chacun à leur manière, d'être considérés comme l'homme de la saison. Principalement partagés entre Jonathan David et Hans Vanaken au sein de notre rédaction, les votes ont basculé en faveur de l'arme fatale des Buffalos quand la parole a été donnée aux lecteurs.

Déjà sacré Espoir de la Saison, et aligné en pointe du Onze de la Saison, le Canadien a séduit tous les observateurs grâce à ses dix-huit buts, qui l'ont placé au sommet du classement des buteurs en compagnie d'un Dieumerci Mbokani exceptionnel, qui échoue sur la troisième marche du podium du Joueur de la Saison.

Parce qu'en plus de ses buts, Jonathan David a offert des actions de grande classe, par ses courses ballon au pied ou sa vision du jeu exceptionnelle dans la zone de vérité. Un flair qui lui permet également de se classer parmi les meilleurs passeurs du pays, dans le sillage de l'intouchable Ruud Vormer et de son coéquipier Vadis Odjidja, tous deux auteurs d'une saison majuscule mais insuffisante pour monter sur le podium du plus prestigieux des Sport/Foot Mag Awards.

Talent hors-normes, Jonathan David devrait quitter le sol belge dès cet été, pour poursuivre son ascension dans l'une des plus grandes compétitions du championnat. La Bundesliga, qui lui fait les yeux doux, pourrait être la prochaine étape d'une carrière prometteuse. À moins que la crise sanitaire n'offre quelques mois de spectacle supplémentaire à la Ghelamco Arena ?

LE CLASSEMENT

Jonathan David (La Gantoise) : 44 % Hans Vanaken (Bruges) : 31 % Dieumerci Mbokani (Antwerp) : 20 % Vadis Odjidja (La Gantoise) : 3 % Ruud Vormer (Bruges) : 2 %

