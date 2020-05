L'attaquant canadien des Buffalos écrase la concurrence pour ce premier trophée remis par Sport/Foot Magazine et ses lecteurs.

Meilleur buteur du championnat et installé sur le podium des meilleurs passeurs. Des chiffres de taulier pourtant facturés par un teenager, né alors que la planète se remettait à peine du passage à l'an 2000.

Jonathan David fait forcément la loi parmi les espoirs. Débarqué en 2018 à Gand, l'international canadien avait bouclé sa saison de découverte européenne avec quatorze buts, dont quatre plantés lors des play-offs 1. Malgré tout, son nom restait dans l'ombre de ceux de Sander Berge, Yari Verschaeren ou Zinho Vanheusden à l'heure de citer les jeunes joueurs les plus prometteurs des pelouses belges.

Un peu moins d'un an et 23 buts plus tard, le Buffalo a dévoré la concurrence, qu'elle soit partie vers l'étranger ou rentrée dans le rang. Parmi les votes de la rédaction - qui élisait un tiercé - tous l'ont placé en première position. Les lecteurs ont également plébiscité David, entérinant un succès incontestable. Nos journalistes avaient, au préalable, effectué une sélection de cinq noms parmi les joueurs actifs cette saison en Pro League et nés après le 1er janvier 1999.

Dans la foulée de l'intouchable Canadien, la lutte a fait rage entre Krépin Diatta, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere pour le poste de dauphin. Si la rédaction a plutôt accordé ses faveurs au Sénégalais, le vote des lecteurs (comptant pour 50% du résultat final) a fait pencher la balance en faveur du nouveau wonderboy des Blauw en Zwart. De Ketelaere devance Doku d'une courte tête, et relègue Diatta au pied du podium. À distance considérable, Zinho Vanheusden paie une saison moins réussie que la précédente.

LE CLASSEMENT

Jonathan David (La Gantoise) : 53 % Charles De Ketelaere (Bruges) : 16 % Jérémy Doku (Anderlecht) : 15 % Krépin Diatta (Bruges) : 10 % Zinho Vanheusden (Standard) : 6 %

À SUIVRE : Ce mardi, découvrez le verdict pour le Gardien de la Saison

