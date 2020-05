Les champions brugeois sont forcément bien représentés dans l'équipe de l'année.

Élu gardien de l'année, Simon Mignolet est inévitablement installé entre les perches de ce Onze de la Saison. Le dernier rempart des Blauw en Zwart était incontestable, du haut de ses seize clean-sheets lors d'une saison au cours de laquelle il a seulement encaissé treize buts.

Tout aussi souverain, dans le choix de l'arrière droit, Clinton Mata a été l'une des incarnations de la solidité défensive brugeoise, confirmant match après match qu'il est prêt pour franchir un palier supplémentaire dans son ascension. Les couleurs brugeoises de la défense sont renforcées par la présence de Simon Deli, élu avec 60% des suffrages au poste de défenseur central gauche.

Aux côtés de l'Ivoirien, alors que le débat était très partagé au sein de la rédaction, Vincent Kompany a pris le meilleur sur Brandon Mechele suite au vote des lecteurs (comptant pour 50% des voix), qui ont départagé les deux Diables rouges en faveur du capitaine des Mauves. De quoi donner fière allure à une ligne arrière complétée par Nurio Fortuna, l'arrière gauche de Charleroi qui dribble de justesse une concurrence féroce pour représenter la solidité défensive zébrée.

Devant la défense, c'est un autre Carolo qui s'installe. De plus en plus reconnu comme la clé de l'équilibre du Pays Noir, Marco Ilaimaharitra prend les commandes d'un milieu de terrain qu'il partage avec deux des hommes de la saison: Vadis Odjidja, maître à jouer du football gantois grâce à une créativité exceptionnelle, et Hans Vanaken, double Soulier d'or en titre et meilleur buteur brugeois cette saison.

Sur les flancs, Krépin Diatta s'impose à droite, fruit de ses prestations toujours déroutantes dans le couloir des champions. De l'autre côté, malgré un temps de jeu limité, c'est Nacer Chadli qui s'installe, grâce à ses chiffres exceptionnels: huit buts et cinq passes décisives en 1200 minutes jouées. Et pour compléter l'équipe, Jonathan David remporte un duel féroce avec Dieumerci Mbokani à la pointe du onze.

Le banc est forcément luxueux : Hendrik Van Crombrugge y pose ses gants, accompagné par Brandon Mechele et Eduard Sobol, garants des clean-sheets brugeoises. Elisha Owusu, révélation gantoise, est prêt à soutenir le milieu, tout comme Samuel Bastien, tandis que les Anversois Didier Lamkel Zé et Dieumerci Mbokani complètent la feuille de match.

LE TOP 3 PAR POSTE

Gardien: Mignolet 73 % - Van Crombrugge 16 % - Bodart 6 %

Latéral droit: Mata 80 % - Maehle 9 % - Kaboré 5 %

Central droit: Kompany 42 % - Mechele 37 % - Vanheusden 15 %

Central gauche: Deli 60 % - Hoedt 14 % - Dessoleil 13 %

Latéral gauche: Nurio 43 % - Sobol 22 % - Gavory 20 %

Milieu défensif: Ilaimaharitra 41 % - Owusu 26 % - Balanta 17 %

Milieu central: Odjidja 35 % - Bastien 25 % - Vormer 18 %

Milieu offensif: Vanaken 76 % - Vlap 12 % - Amallah 7 %

Ailier droit: Diatta 70 % - Ito 13 % - Carcela 8 %

Ailier gauche: Chadli 50 % - Lamkel Zé 32 % - Storm 7 %

Attaquant: David 60 % - Mbokani 32 % - Dennis 5 %

null © BELGA

À SUIVRE : Ce vendredi, découvrez le verdict pour le Joueur de la saison.

