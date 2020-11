Aidez-nous à lister des rencontres inoubliables, jouées dans un passé récent ou lointain.

"Courtois qui capte ce ballon. Et là il y a une possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez vas-y Kevin, va au bout ! Il y a une occasion exceptionnelle à droite vers Meunier. À droite ! Voilà la passe. Ça va être le but, Meunier pour Lukaku. Et c'est goaaaaal. Je l'ai dit bordel. Je l'ai dit ! Je l'ai dit !"

Ce commentaire conjoint de Rodrigo Beenkens et Philippe Albert à la Coupe du monde en Russie nous donne encore la chair de poule. Le fameux but de Chadli qui éliminait les Japonais et catapultait les Diables en quarts de finale. Un des plus grands moments de l'histoire de notre équipe nationale. Si vous devez un jour raconter un match de foot à vos enfants ou petits-enfants, il est fort possible que vous preniez celui-là. De 0-2 à 3-2, une émotion collective extraordinaire, avec ce but de la qualification qui a mis tout un pays en transe.

Chaque fan de foot a, quelque part sur son disque dur perso, l'un ou l'autre match inoubliable. Qu'il l'ait vécu en live ou derrière sa télé. Sport/Foot Magazine voudrait lister les rencontres qui vous ont donnés la chair de poule, quelles que soient les époques où elles ont été jouées, afin d'en faire des articles sur notre site web. Ça peut être des matches de l'équipe belge ou d'une autre sélection, d'un club belge ou étranger, en Jupiler Pro League, en Ligue des Champions, etc. On prend tout !

Si le jeu vous tente, envoyez votre sélection de trois matches maximum à steve.van.herpe@roularta.be, sur nos réseaux sociaux ou ci-dessous. Veuillez mentionner le match, le résultat et l'année. On attend vos choix.

