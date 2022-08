Entre deux rendez-vous européens avec les Rangers, l'Union St-Gilloise a vécu une soirée compliquée avec une défaite à Malines 3-0 (mi-temps: 1-0) pour le compte de la 3e journée du championnat de Belgique de football samedi derrière les Casernes. Les Malinois engrangent leurs premiers points cette saison.

Malines a ouvert la marque juste avant le repos des pieds de Rob Schoofs qui voyait son tir dévié, surprenant Anthony Moris, le gardien des Bruxellois (1-0, 44e).

Le FC Malines doublait la mise à la reprise sur un coup franc de Hairemans sur la tête de Lazare Amani qui, pressé par Sandy Walsh, mettait malencontreusement le ballon dans ses propres filets (2-0, 51e).

Il ne fallait pas attendre plus de dix minutes pour voir les Malinois ajouter un troisième but grâce à un envoi lointain de Julien Ngoy (3-0, 60e). L'Union tentait de sauver l'honneur, mais la barre transversale sauvait Gaetan Coucke à la 87e sur une frappe d'Arnaud Dony.

Vainqueur 2 à 0 de Glasgow Rangers mardi au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Unionistes, vice-champions de Belgique, se déplacent en Ecosse mardi avec l'espoir de créer l'exploit de rejoindre les barrages pour la lucrative phase de poules.

L'Union est 8e avec 4 points et Malines 10e avec trois unités.

Dimanche, quatre rencontres seront au programme: Standard-Cercle Bruges (13h30), La Gantoise-Westerlo (16h00), Anderlecht-Seraing (18h30) et Antwerp-OHL (21h00).

