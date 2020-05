L'Antwerp a annoncé jeudi qu'il ne prolongerait pas les contrats de Sinan Bolat et Kevin Mirallas, arrivés en fin de contrat le 30 juin.

Le gardien de 31 ans, international turc à 12 reprises, était arrivé au Great Old à l'été 2017. "N.1 incontesté pendant trois saisons", a souligné le club anversois, il aura joué 117 rencontres. L'ancien joueur du Standard sera donc libre de s'engager où il le désire.

Sinan Bolat a débuté sa carrière à Genk (2006-2008) avant de prendre la direction du Standard (2008-2013). Il a ensuite tenté sa chance à l'étranger, portant les couleurs du FC Porto (2013), de Kayserispor (2014), Galatasaray (2014-2015) avant de revenir au Club Bruges (2015-2016). Il a encore évolué au Nacional (2016-2017) et Arouca (2017), club portugais avec lequel il a connu la relégation.

Quant à Kevin Mirallas, ancien Diable Rouge âgé de 32 ans, il n'aura jamais réellement convaincu à l'Antwerp. Arrivé il y a un an en provenance de la Fiorentina où il était prêté par Everton, il n'a disputé que 21 rencontres toutes compétitions confondues, compilant 2 buts et 2 assists. Mirallas va aussi devoir se mettre en quête d'un nouvel employeur.

Soixante fois international belge depuis 2007, Mirallas a connu sa première expérience dans le championnat belge avec les Anversois. En effet, le Liégeois, qui a porté les couleurs du Standard chez les jeunes, a débuté sa carrière chez les pros à Lille (2004-2008). Il a ensuite évolué à Saint-Étienne (2008-2010) puis à l'Olympiacos (2010-2012) avant d'exploser à Everton. Après cinq saisons convaincantes, il a fait son retour à l'Olympiacos (2017-2018) en prêt avant d'enchaîner avec un nouveau prêt, à la Fiorentina (2018-2019).

Buteur à dix reprises avec les Diables, Mirallas n'a plus joué pour l'équipe belge depuis mars 2018. De la partie à la Coupe du monde 2014 au Brésil, il n'a ensuite pas été repris pour l'Euro 2016 et le Mondial 2018 en Russie.

