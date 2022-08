Le défenseur ne voulait cependant pas encore parler de qualification après la victoire de l'Union Saint-Gilloise contre les Glasgow Rangers. Dante Vanzeir, enfin buteur contre les Glasgow Rangers après sept matches sans marquer, n'a pas repensé au pénalty du titre raté contre le FC Bruges au moment de s'élancer pour convertir son onze mètres. De son côté, l'entraîneur Karel Geraerts estimait que son équipe avait accompli la moitié du chemin.

Muet depuis sept matches, Dante Vanzeir a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 de l'Union Saint-Gilloise contre les Rangers au match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions mardi à Louvain.

L'attaquant unioniste a transformé un penalty à la 76e minute. C'était la première fois qu'il tirait un penalty depuis celui manqué contre le Club de Bruges en playoffs. "J'étais confiant et je n'ai pas douté", a réagi Vanzeir après la rencontre. "C'est magnifique et je ne réalise pas encore. Je suis surtout content pour l'équipe. Nous avons montré ce que nous pouvons créer quelque chose contre de grosses équipes."

Peu après le penalty, Vanzeir a encore eu le 3-0 au bout du pied mais a buté sur le portier écossais après un raid solitaire. "J'ai fait un sprint de 50 mètres et j'ai manqué de lucidité. Le gardien est bien sorti aussi. C'est dommage car j'aurais pu faire 3-0 mais 2-0 cela reste un beau résultat."

Dante Vanzeir sur son pénalty marqué: "J'étais confiant et je n'ai pas douté" © iStock

Auteur d'une solide prestation en défense, Siebe Van der Heyden reste lui prudent avant le match retour prévu mardi prochain à Glasgow. "Je ne veux pas encore parler de qualification. Il reste un match retour. Il faudra être concentré tout le match car ils seront motivés et vont nous attendre de pied ferme."

"Nous avons réalisé un excellent match", a ajouté Van der Heyden. "Je suis fier de l'équipe. Avec une bonne mentalité, tout est possible en football et nous l'avons montré. De plus, l'ambiance dans le stade était formidable, j'en avais des frissons."

Karel Geraerts restait les pieds sur terre: "Pour moi, nous avons toujours 0% de chance de passer"

Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, s'est dit "fier" de son groupe après la victoire 2-0 contre les Glasgow Rangers au match aller du 3e tour préliminaire mardi à Louvain mais reste les pieds sur terre. "Nous avons seulement fait la moitié du travail", a déclaré Geraerts en conférence de presse après la rencontre.

"Je suis très fier de notre performance", s'est réjoui Geraerts. "Nous avons fait un bon match avec une organisation mais aussi en produisant du jeu. Je suis très heureux de la victoire car nous avons joué contre une grande équipe qui a joué la finale de l'Europa League la saison dernière."

Karel Geraerts: "Un grand défi nous attend à Glasgow devant 50.000 personnes et une ambiance fantastique." © iStock

Malgré un viatique de deux buts avant de se rendre à Glasgow, le T1 bruxellois ne veut pas entendre parler d'une éventuelle qualification pour les barrages. "Pour moi, nous avons toujours 0% de chance de passer. C'est un beau résultat mais rien n'est fait. J'ai dit à mes joueurs que tout sera décidé la semaine prochaine. Nous avons seulement fait la moitié du travail. Un grand défi nous attend à Glasgow devant 50.000 personnes et une ambiance fantastique." Privés de leur stade Joseph Marien, pas homologué pour l'Europe, les supporters saint-gillois ont également donné de la voix pour pousser leurs favoris vers la victoire. "J'avais l'impression de jouer au Parc Duden. Les supporters ont finalement joué un grand rôle dans cette victoire. C'était incroyable", a conclu Geraerts.

Muet depuis sept matches, Dante Vanzeir a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 de l'Union Saint-Gilloise contre les Rangers au match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions mardi à Louvain. L'attaquant unioniste a transformé un penalty à la 76e minute. C'était la première fois qu'il tirait un penalty depuis celui manqué contre le Club de Bruges en playoffs. "J'étais confiant et je n'ai pas douté", a réagi Vanzeir après la rencontre. "C'est magnifique et je ne réalise pas encore. Je suis surtout content pour l'équipe. Nous avons montré ce que nous pouvons créer quelque chose contre de grosses équipes." Peu après le penalty, Vanzeir a encore eu le 3-0 au bout du pied mais a buté sur le portier écossais après un raid solitaire. "J'ai fait un sprint de 50 mètres et j'ai manqué de lucidité. Le gardien est bien sorti aussi. C'est dommage car j'aurais pu faire 3-0 mais 2-0 cela reste un beau résultat." Auteur d'une solide prestation en défense, Siebe Van der Heyden reste lui prudent avant le match retour prévu mardi prochain à Glasgow. "Je ne veux pas encore parler de qualification. Il reste un match retour. Il faudra être concentré tout le match car ils seront motivés et vont nous attendre de pied ferme." "Nous avons réalisé un excellent match", a ajouté Van der Heyden. "Je suis fier de l'équipe. Avec une bonne mentalité, tout est possible en football et nous l'avons montré. De plus, l'ambiance dans le stade était formidable, j'en avais des frissons."Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, s'est dit "fier" de son groupe après la victoire 2-0 contre les Glasgow Rangers au match aller du 3e tour préliminaire mardi à Louvain mais reste les pieds sur terre. "Nous avons seulement fait la moitié du travail", a déclaré Geraerts en conférence de presse après la rencontre. "Je suis très fier de notre performance", s'est réjoui Geraerts. "Nous avons fait un bon match avec une organisation mais aussi en produisant du jeu. Je suis très heureux de la victoire car nous avons joué contre une grande équipe qui a joué la finale de l'Europa League la saison dernière."Malgré un viatique de deux buts avant de se rendre à Glasgow, le T1 bruxellois ne veut pas entendre parler d'une éventuelle qualification pour les barrages. "Pour moi, nous avons toujours 0% de chance de passer. C'est un beau résultat mais rien n'est fait. J'ai dit à mes joueurs que tout sera décidé la semaine prochaine. Nous avons seulement fait la moitié du travail. Un grand défi nous attend à Glasgow devant 50.000 personnes et une ambiance fantastique." Privés de leur stade Joseph Marien, pas homologué pour l'Europe, les supporters saint-gillois ont également donné de la voix pour pousser leurs favoris vers la victoire. "J'avais l'impression de jouer au Parc Duden. Les supporters ont finalement joué un grand rôle dans cette victoire. C'était incroyable", a conclu Geraerts.