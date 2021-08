Le milieu de terrain avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en 2019.

Siebe Van der Heyden a prolongé son contrat avec l'Union Saint-Gilloise avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club bruxellois mercredi.

Van der Heyden, 23 ans, avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en 2019 en provenance du FC Eindhoven après des passages à Ostende et dans les équipes de jeunes du RSC Anderlecht. Il a joué 45 rencontres et inscrit deux buts pour les Unionistes depuis son arrivée. Après trois journées de Jupiler Pro League, l'Union partage la tête de la D1A avec Courtrai et Ostende. Les trois équipes totalisent 6 points.

Siebe Van der Heyden a prolongé son contrat avec l'Union Saint-Gilloise avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club bruxellois mercredi. Van der Heyden, 23 ans, avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en 2019 en provenance du FC Eindhoven après des passages à Ostende et dans les équipes de jeunes du RSC Anderlecht. Il a joué 45 rencontres et inscrit deux buts pour les Unionistes depuis son arrivée. Après trois journées de Jupiler Pro League, l'Union partage la tête de la D1A avec Courtrai et Ostende. Les trois équipes totalisent 6 points.