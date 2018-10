"Si on ne le fait pas, Anderlecht le fera"

Jef Jurion a été la figure de proue d'Anderlecht entre 1953 et 1968. Avec sa technique subtile et sa vision tactique inégalée, le milieu de terrain à lunettes orchestrait le jeu du club bruxellois. Le frêle Jurion compensait beaucoup de ses lacunes par sa capacité à anticiper une action. Il était futé et s'érigeait en patron, sur mais aussi en dehors du terrain. Lors d'un déplacement européen, il a un jour acheté pour une bouchée de pain quelques lampadaires pour les revendre à bon prix lors du voyage de retour.

...