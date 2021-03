Cadres de l'équipe nationale depuis de nombreuses années maintenant, Eden Hazard et Axel Witsel ne sont pas garantis de pouvoir participer à l'Euro cet été. Tous les deux blessés, leur état de forme ne serait pas des plus performants en vue d'aborder cette compétition. Mais alors, qui compenserait ces deux absences?

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors imaginez avec deux. Roberto Martinez doit certainement prier pour qu'au moins un de ses deux cadres manquants soit présent cet été. Axel Witsel, blessé depuis début janvier, ne connait pas encore de date précise pour son retour sur les terrains. Eden Hazard, lui, vient de rechuter la semaine dernière, et l'interrogation au niveau de son état de forme reste en suspens. Les deux Diables sont donc absents, ensemble, de la liste du sélectionneur pour la première fois sous l'ère Martinez. Si jusqu'à présent, il a fallu combler ces manques dans des matchs "plus simples", qu'en serait-il en grande compétition? Martinez accordera-t-il autant de confiance aux remplaçants lors de l'Euro ?

L'évidence de la charnière Tielemans-Dendoncker au milieu

Pour remplacer Witsel, les premiers signes semblent se porter vers Leander Dendoncker, pour accompagner Youri Tielemans. Les deux joueurs se connaissent très bien, ils ont déjà évolué ensemble en club (à Anderlecht), mais aussi en sélection. Dans le 3-4-3 instauré par Roberto Martinez, Dendoncker apparait comme le meilleur complément possible pour le joueur de Leicester. Certes, il ne possède peut-être pas la qualité de passe de Witsel, mais son abattage sur le terrain est tout aussi impressionnant. De plus, à part quand il était blessé, il a participé tous les matchs des Wolves cette saison, il ne manque donc absolument pas de rythme. On aurait aimé voir Orel Mangala dans ce rôle-là, mais malheureusement, le joueur de Stuttgart a été contraint de quitter les Diables pour cause de blessure. Albert Sambi Lokonga pourrait aussi convenir à ce poste. À voir comment le capitaine d'Anderlecht peut s'adapter à ce système. Enfin, autre solution possible, Hans Vanaken a déjà occupé cette place de complément à Tielemans, mais le fait est que l'équilibre défensif pourrait être remis en cause.

Changer d'animation offensive ?

Dans le cas d'Eden Hazard, la solution est bien plus complexe qu'on ne le croit. Logiquement, Kevin De Bruyne devrait monter d'un cran sur le terrain, et être utilisé comme soutien des deux autres attaquants que seraient Lukaku et Mertens. À moins que Martinez décide jouer avec de véritables ailiers, De Bruyne viendrait donc aux côtés de Tielemans, et les flancs seraient occupés par des joueurs comme Carrasco,Trossard, ou Doku. Il a déjà tenté cette solution contre l'Islande, en octobre, pour la Ligue des Nations. Doku et Trossard étaient alignés aux côtés de Lukaku. Mais cette fois-là, Kevin De Bruyne manquait à l'appel. Alors, cette solution pourrait vite être zappée. Il est clair que les matches qui arrivent nous donneront un aperçu de ce que l'on verra à l'Euro. En attendant, le casse-tête continue pour Roberto Martinez.

Vincent Attardo (st.)

