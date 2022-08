Le latéral gauche espagnol a signé jusqu'en 2026 et rapportera un beau pactole au RSCA.

Après une saison passée au RSC Anderlecht, Sergio Gomez quitte le club bruxellois pour s'engager avec Manchester City, ont annoncé les deux clubs mardi. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club de Kevin De Bruyne.

"Anderlecht m'a donné toutes les chances de développer mon potentiel. C'est grâce à ce club que je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui", a dit Gomez, cité par le RSCA. "Je lui en suis donc très reconnaissant. (...) Le club et ses fans auront toujours une place spéciale dans mon coeur."

Formé au FC Barcelone, Gomez, 21 ans, a effectué ses débuts professionnels en janvier 2018 avec l'équipe B du Barça en deuxième division espagnole. Quelques jours plus tard, il a quitté le club catalan pour Dortmund. Prêté durant deux saisons à Huesca, l'Espagnol a rejoint Anderlecht durant l'été 2021 avec qui il avait alors signé un contrat jusqu'en 2025. Reconverti en latéral gauche, l'Espagnol a été une des révélations de la dernière saison avec 7 buts et 15 assists en 50 rencontres.

Let's hear from our latest arrival in his first City interview! 🎥#ManCity | @sergiogm_10 pic.twitter.com/SaEPtxUJF8 — Manchester City (@ManCity) August 16, 2022

À Manchester City, Gomez devra remplacer l'Ukrainien Oleksandr Zinchenko comme doublure du Portugais Joao Cancelo au poste de latéral gauche dans l'effectif de Pep Guardiola. "Je suis incroyablement fier de rejoindre City", a dit Gomez sur le site des Skyblues. "C'est la meilleure équipe d'Angleterre et je vais avoir la chance d'encore apprendre sous les ordres de Guardiola, l'entraîneur le plus remarquable du football mondial. C'est un rêve qui devient réalité."

Le directeur du football de Manchester City, Txiki Begiristain, a souligné "l'impressionnant développement de Sergio Gomez" ces dernières saisons. "C'est un défenseur accompli doté d'un gros potentiel. Nous sommes persuadés qu'il constituera une plus-value pour l'équipe, tant défensivement qu'offensivement, et qu'il va continuer à se développer et s'améliorer grâce au staff technique."

Après une saison passée au RSC Anderlecht, Sergio Gomez quitte le club bruxellois pour s'engager avec Manchester City, ont annoncé les deux clubs mardi. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2026 avec le club de Kevin De Bruyne."Anderlecht m'a donné toutes les chances de développer mon potentiel. C'est grâce à ce club que je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui", a dit Gomez, cité par le RSCA. "Je lui en suis donc très reconnaissant. (...) Le club et ses fans auront toujours une place spéciale dans mon coeur." Formé au FC Barcelone, Gomez, 21 ans, a effectué ses débuts professionnels en janvier 2018 avec l'équipe B du Barça en deuxième division espagnole. Quelques jours plus tard, il a quitté le club catalan pour Dortmund. Prêté durant deux saisons à Huesca, l'Espagnol a rejoint Anderlecht durant l'été 2021 avec qui il avait alors signé un contrat jusqu'en 2025. Reconverti en latéral gauche, l'Espagnol a été une des révélations de la dernière saison avec 7 buts et 15 assists en 50 rencontres.À Manchester City, Gomez devra remplacer l'Ukrainien Oleksandr Zinchenko comme doublure du Portugais Joao Cancelo au poste de latéral gauche dans l'effectif de Pep Guardiola. "Je suis incroyablement fier de rejoindre City", a dit Gomez sur le site des Skyblues. "C'est la meilleure équipe d'Angleterre et je vais avoir la chance d'encore apprendre sous les ordres de Guardiola, l'entraîneur le plus remarquable du football mondial. C'est un rêve qui devient réalité." Le directeur du football de Manchester City, Txiki Begiristain, a souligné "l'impressionnant développement de Sergio Gomez" ces dernières saisons. "C'est un défenseur accompli doté d'un gros potentiel. Nous sommes persuadés qu'il constituera une plus-value pour l'équipe, tant défensivement qu'offensivement, et qu'il va continuer à se développer et s'améliorer grâce au staff technique."