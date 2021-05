Le FC Seraing et Waasland-Beveren ont terminé samedi la première manche du barrage pour le maintien/promotion en 1 A sur un partage (1-1). Les buts ont été inscrits sur penalty par Michael Frey (69e, 0-1) et Georges Mikautadze (90e+2, 1-1). Le retour au Freethiel est prévu samedi prochain.

La rencontre a débuté par un premier coup de semonce de Waasland-Beveren mais le but de Michael Frey a été annulé pour hors-jeu d'Amine Khammas (4e). Si le début de la rencontre est resté animé, le mérite en revenait essentiellement à Seraing, qui a quand même dû patienter pour hériter d'une première grosse occasion par Antoine Bernier, qui a servi Mikautadze dont la frappe est passée au-dessus (15e). L'attaquant géorgien n'a pas bien réglé la mire puisqu'il a aussi expédié dans les airs un coup franc (29e). Bernier a toutefois obligé Nordin Jackers à plonger sur une frappe du droit après un enchaînement de dribbles dans la surface (33e).

Par la suite, la qualité du jeu a baissé. Waasland est sorti de sa zone sans se montrer précis comme lorsque Jur Schryvers a balancé un ballon devant le but où il n'y avait personne pour le reprendre (36e). Les Waeslandiens sont toutefois passés tout près du but lorsque sur un centre de Louis Verstraete, Schryvers n'a pas cadré son tir (43e).

Seraing a de nouveau pris l'ascendant après le repos et Jackers a eu une frayeur sur un coup de tête de Bernier (64e) avant de s'interposer sur une volée de Mikautadze (66e). Mais une faute de main de Wagane Faye dans le rectangle a changé la donne: Frey ne s'est pas fait prier pour donner l'avance à Beveren (69e, 0-1). Les Métallos ont eu le bon goût de ne pas abdiquer et Mikautadze a remis les deux équipes à égalité sur un penalty accordé pour une faute de Jordan Faucher sur Sami Lahssaini. (90e+3, 1-1).

