Alors que la rencontre devait être ouverte à 1.800 spectateurs, le match ne pourra pas avoir lieu ce dimanche. Le club a demandé un report sur base du protocole sanitaire, qui a été accepté par le manager du calendrier de la Pro League. La rencontre aura lieu mercredi 30 septembre.

"Cette décision fait suite à la demande du KVC Westerlo, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match", a écrit la Pro League dans son communiqué.

"La décision relative au report du match a été prise selon les procédures élaborées par la Pro League et l'URBSFA dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Le testing hebdomadaire, le suivi des personnes testées positivement et les dispositions réglementaires mises en place à titre préventif permettent désormais à la Pro League de réagir de manière adéquate face à de telles situations", affirme Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.

