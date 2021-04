Sébastien Pocognoli a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière. "Ma tête et mon corps me disent qu'il est temps", a indiqué le latéral sur les réseaux sociaux.

"Dix-sept années à faire de mon rêve d'enfant ma réalité", a écrit Pocognoli. "Je sens que c'est le moment d'arrêter. Ce n'est jamais simple de fermer un si long chapitre mais ma tête et mon corps me disent qu'il est temps. Mon coeur est lui reconnaissant pour tout. Je remercie les supporters pour leur soutien si important durant ma carrière, tous mes coéquipiers et les coachs qui m'ont inspiré. Merci à ma famille pour son rôle capital et à mes amis les plus proches. Merci aussi à toutes ces personnes qui m'ont accompagnées tout au long de ces années passionnantes au travers mes différents clubs, elles se reconnaîtront."

Pocognoli, 33 ans, a débuté sa carrière à Genk professionnelle en 2004. En 2007, il rejoignait l'AZ, aux Pays-Bas. En janvier 2010, il revenait au Standard, club dans lequel il a évoluée en équipe de jeunes. Il quittait Sclessin trois ans plus tard pour l'Allemagne et Hanovre, où il restait jusqu'en juillet 2014. Direction alors l'Angleterre, avec un transfert à West Bromwich Albion suivi d'un prêt à Brighton. En 2017, il effectuait un retour au Standard. Il quittait les Rouches en janvier 2020 pour l'Union Saint-Gilloise. Il n'est apparu que deux fois sous le maillot unioniste cette saison. Pocognoli compte 13 présences avec les Diables Rouges, avec qui il a débuté le 30 mai 2008 lors d'un amical contre l'Italie.

Son palmarès comprend un titre de champion et une Supercoupe des Pays-Bas avec l'AZ en 2009 ainsi que deux Coupes de Belgique avec le Standard en 2011 et 2018. Avec l'équipe nationale, il avait atteint les demi-finales de l'Euro espoirs en 2007.

