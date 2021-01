Sébastien Dewaest terminera la saison à Toulouse, où il est prêté par Genk. Les deux clubs l'ont annoncé jeudi. Le 'Téfécé', deuxième de la Ligue 2, dispose en outre d'une option d'achat.

Dewaest, 29 ans, évoluait depuis 2015 à Genk. Le défenseur central avait été l'un des joueurs clés du titre de 2019, disputant cette année-là 34 rencontres de championnat et marquant 4 buts.

Capitaine la saison passée, il a perdu son statut cette saison. Il n'a d'ailleurs pas encore joué la moindre minute.

"Je suis très heureux de rejoindre le TFC, un club historique en France", a déclaré Dewaest sur le site de son nouveau club. "Depuis mon arrivée, j'ai été particulièrement bien accueilli et j'espère apporter toutes mes qualités et toute mon énergie au groupe, pour atteindre notre objectif, la montée. Sur le terrain, je suis un guerrier, je donne tout. Les supporters n'ont aucun soucis à se faire, je mouillerai le maillot à chaque match!"

A Toulouse, Dewaest retrouvera Brecht Dejaegere, prêté par La Gantoise en début de saison. "J'ai joué avec Brecht chez les jeunes en sélection belge, je l'ai vu faire un très bon début de saison à Toulouse donc quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, sa présence a compté", a confié Dewaest.

Formé à Lille, le défenseur a également joué à Roulers (2011-2013) et Charleroi (2013-2015).

Toulouse est actuellement deuxième de la Ligue 2 avec 35 points en 18 rencontres.

