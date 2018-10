Sébastien Delferière décrit comme "honnête mais imprudent" par son avocat

Mardi, on apprenait via les médias (Sudpresse et la DH) qu'il est défendu par l'avocat Didier De Quevy dans cette affaire. Contacté par l'agence de presse Belga, ce dernier parle d'un homme "qui a peut-être été un peu naïf, imprudent", mais qui est fondamentalement "honnête".

L'interdiction d'arbitrer des rencontres de football qui lui a été imposée à la suite de son inculpation jeudi dernier fait partie des conditions assorties à sa remise en liberté immédiate, des conditions censées valoir trois mois, renouvelables, révèle l'avocat. "L'Union Belge (l'URBSFA, NLDR) a entériné cette décision et lui a signifié une suspension 'à durée indéterminée'" ajoute-t-il. "On y a laissé entendre que cela pouvait être une suspension à vie, ce qui est crapuleux car je suis convaincu de son innocence."

L'enquête se penche entre autres sur une réduction dont l'arbitre a bénéficié lors de l'achat d'une voiture auprès d'un concessionnaire automobile d'Alost, grâce à l'intervention de l'agent de joueurs Dejan Veljkovic, lui-même inculpé de participation à une organisation criminelle, blanchiment et corruption privée la semaine dernière. Veljkovic apparait comme un acteur central dans cette affaire qui concerne entre autres la lutte pour le maintien en plus haute division de championnat en fin de saison 2017-2018.

Veljkovic et Delferière seraient pourtant simplement "amis", selon l'avocat, qui reconnait qu'il n'était "pas très malin" de la part de son client d'accepter une telle faveur lors de l'achat d'un véhicule. "Il reste cependant à prouver qu'il y avait une intention délictueuse!", tonne-t-il. Selon lui, les écoutes réalisées dans le cadre de l'instruction ont d'ailleurs "montré que Sébastien Delferière n'a clairement pas participé à des trucages de matches".

Quant au principal intéressé, il est d'ailleurs "malade" de se voir écarté des terrains et du sifflet, "car c'est un fanatique de foot", ajoute Didier De Quevy.