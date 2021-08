Oud-Heverlee s'est imposé 0-1 à La Gantoise en ouverture de la Scooore Super League de football féminin vendredi à Gand.

Le seul but de la partie a été inscrit par Luna Vanzeir, la soeur de l'attaquant de l'Union Dante, dès la 15e minute de jeu.

Le Sporting de Charleroi n'a pas manqué non plus son entrée en matière en dominant Fémina Woluwé 4 buts à 2. Les deux formations étaient rentrées dos à dos à la pause (2-2) avec des buts de la Slovène Kristina Erman (22e) et Hanne Hellinx (34e) pour les Carolos, de Jana Janssens (32e) et Stefanie Deville (41e) pour le Fémina Woluwe. En seconde période, Stéphanie Pirotte (47e) et Alysson Duterne (64e) ont offert la victoire au Sporting de Charleroi.

