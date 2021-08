Oud-Heverlee, l'une des équipes capables d'un peu inquiéter les ultra-favorites anderlechtoises, l'a emporté à La Gantoise. Charleroi, désormais entraîné par Aline Zeler, s'est imposé 4-2 contre Fémina Woluwe. Le Standard a pris quatre buts contre le FC Bruges.

Oud-Heverlee s'est imposé 0-1 à La Gantoise en ouverture de la Scooore Super League de football féminin vendredi à Gand.

Le seul but de la partie a été inscrit par Luna Vanzeir, la soeur de l'attaquant de l'Union Dante, dès la 15e minute de jeu.

Le Sporting de Charleroi n'a pas manqué non plus son entrée en matière en dominant Fémina Woluwé 4 buts à 2. Les deux formations étaient rentrées dos à dos à la pause (2-2) avec des buts de la Slovène Kristina Erman (22e) et Hanne Hellinx (34e) pour les Carolos, de Jana Janssens (32e) et Stefanie Deville (41e) pour le Fémina Woluwe. En seconde période, Stéphanie Pirotte (47e) et Alysson Duterne (64e) ont offert la victoire au Sporting de Charleroi.

Le Standard en prend quatre en Venise du nord

Les Brugeoises se sont imposées à domicile sur le score de 4-1 face au Standard fémina, dans le cadre de la première journée de Scoore Super League, le championnat belge de football féminin, samedi.

Sur la pelouse du Jan Breydel, les joueuses du Club de Bruges ont parfaitement entamé leur nouvelle saison grâce, notamment, à leur nouvelle recrue Ludmila Matavkova. Après l'ouverture du score à la 27e minute des oeuvres de la Red Flame Marie Minnaert, la Slovaque a inscrit les trois autres buts des Blauw en Zwart (38e, 65e et 70e) avant que les Liégeoises ne sauvent l'honneur à la 73e minute via Merkelbach. Dans l'autre rencontre de ce samedi, les joueuses de Zulte Waregem sont allées prendre les trois points sur le terrain d'Alost en l'emportant 0-1. L'unique but de la rencontre a été marqué par Laura Vervacke.

