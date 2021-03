Sandy Walsh a prolongé son contrat avec Malines jusqu'en 2025, a annoncé mardi le club malinois.

Le défenseur de 25 ans avait rejoint Malines en octobre alors qu'il était sans club. En 19 matches cette saison, il a inscrit trois buts et délivré autant d'assists pour le KaVé. "J'ai tout de suite été bien accueilli dans un groupe fantastique. Je me sens bien ici", a déclaré Walsh, passé par Genk et Zulte Waregem. "Je n'ai pas hésité une seule seconde lorsque j'ai eu la possibilité de prolonger." "Sandy réalise non seulement une bonne saison mais il s'est également très bien intégré dans le groupe. Cette prolongation de quatre ans montre qu'il y a de la confiance des deux côtés", a ajouté Tom Caluwé, le directeur sportif.

