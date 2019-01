Buya est arrivé en août en provenance de Dalkurd, en Suède. Il est entré six fois en action en championnat et a marqué un but.

Actuellement en stage à San Pedro del Pinatar en Espagne, Saint-Trond s'est déjà séparé de Casper De Norre et de Jonathan Legear. Les Canaris occupent la 6e place du classement après 21 journées.