Saint-Trond inflige sa deuxième défaite à domicile à l'Antwerp

La 17e journée du championnat de Belgique de football voit les six premiers s'affronter. Le premier duel à l'affiche samedi a été marqué par la victoire de Saint-Trond à l'Antwerp (1-3). Les Canaris ont marqué tous les buts: Jordan Botaka sur penalty (9e), Roman Bezus (37e) et Pol Garcia (75e) dans le bon sens et Takehiro Tomiyasu (17e) contre son camp. Au classement, l'Antwerp (32 points) reste deuxième et Saint-Trond est 5e avec 30 points tout comme Anderlecht (4e), qui reçoit le leader Genk (35 points) dimanche.