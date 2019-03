Saint-Trond et La Gantoise se disputent le dernier ticket des playoffs I

Saint-Trond et La Gantoise, respectivement 7e et 6e au classement, s'affrontent dimanche dans le choc de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat. L'enjeu est simple, celui qui sera sixième au terme des 90 minutes décrochera le dernier ticket pour les playoffs I.