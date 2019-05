Le contrôle sur Anderlecht par Vincent Kompany est désormais officialisé depuis dimanche dernier. Retour sur un coup médiatique sans précédent.

On comprend mieux aujourd'hui la formule " Je contrôle Anderlecht. " Jeudi 15 novembre 2018, deux heures après le succès de la Belgique face à l'Islande (2-0), Vincent Kompany, accompagné de Dedryck Boyata, retrouve quelques amis au Garnet's, un bar qui longe la rue de la Loi, en plein quartier européen, et dont l'un des propriétaires n'est autre que son pote et ancien coéquipier, Anthony Vanden Borre.

