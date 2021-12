Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell sont les trois autres joueurs. La Premier League est particulièrement touchée par le covid ces derniers jours. Neuf matches ont été reportés.

Romelu Lukaku a été testé positif au coronavirus, a annoncé Chelsea juste avant le coup d'envoi de sa rencontre face à Everton pour le compte de la 17e journée du championnat d'Angleterre jeudi.

Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, a confirmé en effet que quatre de ses joueurs étaient touchés par le covid-19. Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi ne joueront pas jeudi soir après avoir été testés positifs alors que Ben Chilwell, qui est lui blessé, a aussi révélé un test positif au coronavirus. "Kai (Havertz) ne se sent pas bien non plus, mais il n'était pas positif jusqu'ici, on attend le résultat des derniers tests", a expliqué l'entraînement allemand de Chelsea qui a décidé de ne pas l'aligner non plus. Les derniers tests ont été effectués jeudi midi et doivent être confirmés par des tests PCR.

