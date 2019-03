Romelu Lukaku absent avec les Diables

Le meilleur buteur de la longue saga de l'équipe nationale belge de football avec 45 réalisations, est définitivement "out" pour les matchs de jeudi contre la Russie, et de dimanche à Chypre, est-il précisé. L'IRM prévue a en effet confirmé sa blessure au pied. Il ne s'était d'ailleurs pas entraîné lundi et mardi.

Michy Batshuayi qui semble avoir retrouvé une bonne partie de son instinct de buteur depuis son arrivée en prêt à Crystal Palace, est, sauf surprise (Christian Benteke ou Dries Mertens en faux numéro neuf, comme en Suisse) attendu au coup d'envoi dans ces conditions.

Le sélectionneur Roberto Martinez était déjà confronté aux indisponibilités de Kevin De Bruyne (ischios), Axel Witsel (adducteurs), Vincent Kompany (blessure musculaire), Mousa Dembélé (cheville) et Thomas Meunier.

Héros du huitième de finale retour de la Ligue des Champions remporté 1-3 par Manchester United, le 6 mars au Paris Saint-Germain, où il avait inscrit les deux premiers goals de son équipe en première mi-temps, Lukaku s'était blessé lors de ce match.

Il avait néanmoins joué le 10 mars à Arsenal (2-0), mais était ensuite absent lors de l'élimination en quart de finale de la Coupe à Wolverhampton (2-1), dimanche passé.

"Het Laatste Nieuws" précise qu'il devrait rester deux à trois semaines sur la touche.

Versée dans le groupe I, l'équipe nationale affrontera aussi l'Écosse, le Kazakhstan et Saint-Marin.