Roland Duchâtelet se confie à coeur ouvert: "Venanzi convient mieux au Standard que moi"

Roland Duchâtelet a débarqué dans le football il y a quinze ans. Une mauvaise décision, déclare-t-il dans un entretien à coeur ouvert. Il parle notamment des nouveaux stades, du match-fixing et de l'Opération Mains Propres.

Faire une interview au Stayen est agréable. On se parque sous le complexe, on réfléchit aux achats qu'on peut y faire après et on emprunte l'ascenseur qui mène à la Brasserie Stayen, où les Trudonnaires savourent un café, un apéritif ou un plat du jour. Pendant l'entretien, on voit les joueurs du STVV traverser le terrain A. Tout est regroupé sous un toit. On peut aussi loger au Stayen, même si la longueur de l'entretien ne le justifie pas.

...