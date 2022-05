Le sélectionneur a justifié ses choix lors de la conférence annonçant sa sélection pour les quatre matches de Nations League que les Diables rouges disputeront en juin prochain.

Amadou Onana et Lois Openda sont les deux nouveaux visages qui figurent dans la sélection des Diables Rouges pour les quatre matches de Ligue des Nations début juin. "Amadou est polyvalent et Lois a un profil différent", a confié Roberto Martinez mercredi en conférence de presse à Tubize.

Pour les matches face aux Pays-Bas (3 juin), la Pologne (8 juin), au pays de Galles (11 juin) et en Pologne (14 juin), Roberto Martinez a repris 32 joueurs où figurent les deux U21 Amadou Onana et Lois Openda qui fêtent leur première sélection chez les A. "Amadou est un joueur polyvalent. Chez les U21, il a un rôle très important en tant que milieu défensif et c'est à ce poste que je le vois aussi avec nous, dans un premier temps. Il est encore en plein développement et il a eu la chance de se mesurer au top européen en Ligue des Champions", a expliqué Martinez.

En attaque, le Catalan a sorti un autre lapin de son chapeau avec Lois Openda tandis que Christian Benteke et Divock Origi ne sont pas repris. "Lois présente un profil différent. Il a inscrit 23 buts cette saison toutes compétitions confondues et il est également le meilleur buteur de nos U21", a déclaré Martinez. "Ses statistiques parlent pour lui, il a gagné en maturité et c'est le bon moment pour lui donner sa chance. En ce qui concerne Christian et Divock, leur absence ne veut rien dire. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas la chance de se montrer dans leur clubs respectifs mais ils restent des joueurs sur qui nous comptons."

"Ce rassemblement de juin est très important car nous allons passer deux semaines ensemble. En septembre, le camp sera plus court avec seulement deux matches au programme. Ici, nous avons quatre matches en douze jours, cela va nous permettre de prendre des informations. L'idée est d'impliquer autant de joueurs que nécessaire. Nous espérons que tout le monde sera disponible", a précisé le sélectionneur.

De l'espoir pour les absents

À six mois de l'annonce de la sélection pour la Coupe du monde, le Catalan a tenu à rassurer les absents tels que Christian Benteke, Divock Origi ou encore Jérémy Doku. "La sélection pour ce rassemblement ne garantit rien. Il est important que les joueurs passent une bonne pré-saison et fassent les bons choix cet été. Beaucoup de choses peuvent se passer lors de cette trêve estivale. Quand on change de club, il faut souvent une période d'adaptation. Il faut prendre cela en compte avec une Coupe du monde en hiver", a conclu Martinez.

