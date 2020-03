Roberto Martinez, le coach des Diables, pense qu'Eden Hazard aura trois semaines pour se préparer à l'EURO. Suffisant.

Roberto Martinez a assisté au dernier Clasico. Il en a profité pour discuter avec Thibaut Courtois. " Il a fait un match fantastique, le stade n'en avait que pour lui. Quelle différence avec les sifflets qu'il avait reçus le jour du match contre Bruges. Chapeau à lui parce qu'il n'est pas épargné depuis qu'il est au Real. On ne veut pas lui ficher la paix, la presse continue à s'intéresser à sa vie privée, à ses petites amies, etc. Il ne se laisse jamais démonter. "

Le coach des Diables a aussi discuté avec Eden Hazard, qui était dans l'attente de son opération : " C'était nécessaire. On lui a placé une plaque en titane il y a trois ans, elle n'est plus assez flexible et c'est ça qui a provoqué ses deux dernières blessures. Chaque fois qu'il démarrait ou stoppait, il risquait un problème. Une fois un os, une fois un ligament. Je préfère que ça lui arrive maintenant plutôt qu'après le premier match à l'EURO. Sa rééducation devrait durer une douzaine de semaines, il en restera trois pour l'affûter pour le tournoi. Ça devrait suffire. "

Coronavirus ou pas, Roberto Martinez se dit " sûr à 100 % " que les Diables feront bien le stage prévu au Qatar, fin mars. " Dans le pire des cas, les matches se joueront à huis clos. Ce serait surtout embêtant pour la communauté portugaise présente dans la région. Les organisateurs prévoient qu'il y aura 20.000 personnes aux matches du Portugal. "

