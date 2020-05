Roberto Martinez est "heureux et fier de pouvoir continuer à travailler et à préparer l'avenir du football belge". L'Espagnol a livré une première réaction à la prolongation de son contrat jusqu'en 2022, mercredi, dans un communiqué de la Fédération belge de football .

Le précédent contrat de Martinez arrivait à échéance après l'Euro, initialement programmé du 12 juin au 12 juillet 2020. Mais la compétition a été reportée à l'été prochain. "En raison du report de l'Euro, il était impossible de mettre un terme à notre collaboration aujourd'hui", a expliqué Martinez. "L'Union belge a élaboré un plan ambitieux qui me motive encore davantage, ce tant à court qu'à long terme. Les deux ans et demi à venir seront particulièrement intenses pour notre équipe nationale avec l'Euro, la Ligue des Nations, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et la Coupe du Monde au Qatar en elle-même. Je ne peux qu'être heureux et fier de pouvoir continuer à travailler et à préparer l'avenir du football belge."

Une conférence de presse est prévue à midi.

