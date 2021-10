À l'aube des retrouvailles avec la France et alors que la déception de l'été européen s'efface à peine du rétroviseur, les questions à poser à Roberto Martínez sont forcément nombreuses.

Ce match contre la France, c'est un défi spécial par rapport au souvenir de 2018 ?

ROBERTO MARTÍNEZ : On est dans une compétition qui est lancée depuis longtemps, on l'a peut-être oublié, mais on est arrivé là en éliminant l'Angleterre et le Danemark, des sélections dont on a vu la valeur lors de l'EURO et qui prouvent que le chemin n'était pas facile. Maintenant, il faut profiter de cette demi-finale, avec les joueurs qui ont fait le travail pour nous permettre de l'atteindre. La Ligue des Nations, c'est plus une manière de nous prouver qu'on s'est améliorés qu'un compte à régler.

Qu'est-ce qu'il faudra mieux faire qu'en 2018 ?

MARTÍNEZ : Le point de travail clair, c'est que c'est le seul match depuis très longtemps lors duquel on n'a pas su marquer. La prochaine étape, c'est d'avoir plus d'occasions de but.

