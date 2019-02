Roberto Martinez au centre de la nouvelle campagne autour des Diables Rouges

Par le biais de son message 'I want you for Belgium', Roberto Martinez insiste sur l'importance que le Stade Roi Baudouin soit plein et tout de rouge vêtu lors de chacun de nos matches à domicile. Une fois au stade, notre entraîneur se chargera d'encourager les supporters (lors d'apparitions sur nos écrans vidéo notamment), lesquels encourageront à leur tour nos joueurs à pleine voix en entonnant ce qui sera notre nouveau hashtag, à savoir 'Come on Belgium'", indique la fédération dans un communiqué.

"Dans le football, les plus beaux moments que nous pouvons vivre sont ceux de partage avec les supporters", déclare Roberto Martinez. "J'en veux pour preuve notamment notre retour après le Mondial 2018, qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Nos supporters jouent vraiment un rôle essentiel lors de nos matches car l'ambiance qu'ils créent permet à nos joueurs de se dépasser. Encore et plus que jamais, nous avons besoin du soutien de tout le monde au stade pour réaliser nos objectifs les plus ambitieux".

Les Diables Rouges débuteront leur campagne de qualification pour l'Euro 2020 le 21 mars au Stade Roi Baudouin face à la Russie. Ils se rendront à Chypre trois jours plus tard.