En confiant temporairement la destinée de ses Spurs à Ryan Mason, Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, se donne quelques semaines supplémentaires pour trouver le successeur de José Mourinho. Et renforce la tendance qui voudrait que Roberto Martínez rejoigne le géant londonien après l'EURO. Explications.

Au lendemain de l'éviction de José Mourinho de Tottenham, les Spurs ont annoncé ce mardi la nomination de Ryan Mason au poste d'entraîneur. L'ancien coach des U19 de Tottenham dirigera l'équipe première des Londoniens jusqu'à la fin de la saison. Celui qui est devenu dès ce mercredi le premier entraîneur de moins de trente ans à diriger un match de Premier League à l'occasion de la réception de Southampton en match en retard de la 29e journée a aussi le profil parfait de l'intérimaire.

De quoi assurer à Daniel Levy, le richissime et sulfureux propriétaire des Spurs, un été agité. De quoi permettre surtout à Roberto Martínez de continuer à rêver à son destin anglais. Lui dont Sport/Foot Magazine révélait le 23 mars dernier le rapprochement récent avec l'intermédiaire Pini Zahavi. Proche de Daniel Levy, le super-agent israélien s'est vu confier, selon nos sources, un mandat par le sélectionneur national afin de lui trouver un club européen de standing après l'EURO. L'option de l'interim privilégiée par le board des Spurs fait donc de Tottenham la piste la plus crédible pour l'avenir de Roberto Martínez, qui a affirmé à l'Union belge qu'il serait bien à la tête des Diables pour le grand rendez-vous continental.

Savoir que c'est Pini Zahavi lui-même qui avait permis à José Mourinho de rejoindre Tottenham est un indice de plus sur la destination que pourrait prendre Roberto Martínez après l'EURO.

Le reste s'écrit encore en pointillé. Mais savoir que c'est Pini Zahavi lui-même qui avait permis à José Mourinho de retrouver un banc de Premier League au mois de novembre 2019 en rejoignant Tottenham est un indice de plus sur la destination que pourrait prendre Roberto Martínez au lendemain du championnat d'Europe des nations. D'autant plus que l'été dernier, c'est encore l'Israélien qui a permis à Pierre-Emile Hojbjerg de rejoindre la capitale anglaise depuis Southampton.

Visiblement pas rancunier, Daniel Levy ne tiendrait pas rigueur à son ami Pini Zahavi pour les indemnités de départ démentielles dont les Spurs vont devoir s'acquitter envers José Mourinho. Lui dont l'éviction devrait en effet coûter quelques 23 millions d'euros (payable en 18 fois ! ). De quoi donner à sérieusement réfléchir avant d'offrir un nouveau contrat plantureux à une grosse pointure mondiale. Que pourrait bien être Roberto Martínez dès l'été.

Au lendemain de l'éviction de José Mourinho de Tottenham, les Spurs ont annoncé ce mardi la nomination de Ryan Mason au poste d'entraîneur. L'ancien coach des U19 de Tottenham dirigera l'équipe première des Londoniens jusqu'à la fin de la saison. Celui qui est devenu dès ce mercredi le premier entraîneur de moins de trente ans à diriger un match de Premier League à l'occasion de la réception de Southampton en match en retard de la 29e journée a aussi le profil parfait de l'intérimaire.De quoi assurer à Daniel Levy, le richissime et sulfureux propriétaire des Spurs, un été agité. De quoi permettre surtout à Roberto Martínez de continuer à rêver à son destin anglais. Lui dont Sport/Foot Magazine révélait le 23 mars dernier le rapprochement récent avec l'intermédiaire Pini Zahavi. Proche de Daniel Levy, le super-agent israélien s'est vu confier, selon nos sources, un mandat par le sélectionneur national afin de lui trouver un club européen de standing après l'EURO. L'option de l'interim privilégiée par le board des Spurs fait donc de Tottenham la piste la plus crédible pour l'avenir de Roberto Martínez, qui a affirmé à l'Union belge qu'il serait bien à la tête des Diables pour le grand rendez-vous continental.Le reste s'écrit encore en pointillé. Mais savoir que c'est Pini Zahavi lui-même qui avait permis à José Mourinho de retrouver un banc de Premier League au mois de novembre 2019 en rejoignant Tottenham est un indice de plus sur la destination que pourrait prendre Roberto Martínez au lendemain du championnat d'Europe des nations. D'autant plus que l'été dernier, c'est encore l'Israélien qui a permis à Pierre-Emile Hojbjerg de rejoindre la capitale anglaise depuis Southampton.Visiblement pas rancunier, Daniel Levy ne tiendrait pas rigueur à son ami Pini Zahavi pour les indemnités de départ démentielles dont les Spurs vont devoir s'acquitter envers José Mourinho. Lui dont l'éviction devrait en effet coûter quelques 23 millions d'euros (payable en 18 fois ! ). De quoi donner à sérieusement réfléchir avant d'offrir un nouveau contrat plantureux à une grosse pointure mondiale. Que pourrait bien être Roberto Martínez dès l'été.