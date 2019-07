Robert Waseige est hospitalisé

La nouvelle est parue mardi après-midi à la une des éditions en ligne des médias francophones. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale belge de football Robert Waseige (79 ans), est hopitalisé depuis jeudi dernier au CHR de la Citadelle à Liège. Il souffre d'insuffisance cardiaque et de problèmes rénaux, et doit rester sous surveillance dans l'établissement hospitalier. Seule son épouse Aline et les enfants, Frédéric, William et Thierry, ont l'autorisation de lui rendre visite.

© belga

L'état de santé du coach liégeois, qui a dirigé les Diables Rouges de 1999 à 2002, ne serait pas des plus rassurants. On rappellera qu'il avait été opéré d'un pontage ortho-coronaire en 2001, et faisait depuis l'objet de contrôles réguliers jusqu'à son hospitalisation de la semaine dernière, et des examens approfondis nécessitant un séjour prolongé en clinique. Robert Waseige a effectué l'essentiel de sa carrière de joueur (défenseur) au RFC Liège et au Racing White, avant de devenir joueur-entraîneur, puis entraîneur à succès de Winterslag, où il reviendra en 1978 après le premier de ses deux séjours au Standard. Il a aussi entraîné Lokeren, Liège, vainqueur de la Coupe de Belgique en 1990 contre le Germinal Ekeren (2-1), pendant dix ans (de 1983 à 1992), deux fois le RSC Charleroi, le Sporting de Lisbonne, l'Algérie, et enfin le Brussels, où il a mis fin à sa carrière après avoir sauvé le club de la relégation, en 2005. Depuis il a toujours suivi de près les Diables Rouges et le RFC Liège.