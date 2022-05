Le joueur de 23 ans a aussi été blessé lors de cet accident et a été emmené à l'hôpital. Le joueur était en route vers l'entraînement lorsque les faits se sont produits.

Le joueur néerlandais de Malines Rick van Drongelen a été impliqué dans un accident de la route mercredi matin qui a coûté la vie à une personne, a communiqué le club de Jupiler Pro League mercredi.

Van Drongelen, 23 ans, a lui été blessé lors de l'accident et a été emmené à l'hôpital. "À première vue, ses blessures ne sont pas graves mais des examens médicaux supplémentaires doivent apporter plus de clarté", a précisé Tom Caluwé, le directeur sportif du club. "Nous avons appris que l'accident s'est déroulé ce mercredi matin alors que Rick était en route vers l'entraînement. Nous tenons à exprimer nos condoléances à la famille de la victime."

Le KaVé a précisé que les détails de l'accident ne sont pas encore connus et que la police néerlandaise a ouvert une enquête. Prêté par l'Union Berlin, Van Drongelen était arrivé à Malines en janvier dernier. Il a disputé 10 rencontres cette saison pour les Malinois.

Le joueur néerlandais de Malines Rick van Drongelen a été impliqué dans un accident de la route mercredi matin qui a coûté la vie à une personne, a communiqué le club de Jupiler Pro League mercredi. Van Drongelen, 23 ans, a lui été blessé lors de l'accident et a été emmené à l'hôpital. "À première vue, ses blessures ne sont pas graves mais des examens médicaux supplémentaires doivent apporter plus de clarté", a précisé Tom Caluwé, le directeur sportif du club. "Nous avons appris que l'accident s'est déroulé ce mercredi matin alors que Rick était en route vers l'entraînement. Nous tenons à exprimer nos condoléances à la famille de la victime." Le KaVé a précisé que les détails de l'accident ne sont pas encore connus et que la police néerlandaise a ouvert une enquête. Prêté par l'Union Berlin, Van Drongelen était arrivé à Malines en janvier dernier. Il a disputé 10 rencontres cette saison pour les Malinois.