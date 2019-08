Le Sporting de Charleroi et le Club de Bruges ont trouvé un accord concernant le prêt de Kaveh Rezaei. L'attaquant iranien de 27 ans sera prêté jusqu'au terme de la saison, sans option d'achat, ont annoncé les Carolos mardi.

"Dans le cadre de la mise à disposition signée et selon la règle en vigueur, Kaveh ne pourra cependant pas jouer les rencontres face aux Brugeois", ont précisé les Zèbres dans leur communiqué.

Rezaei va donc faire son retour au Stade du Pays de Charleroi après avoir déjà joué 45 rencontres, marqué 19 buts et délivré 6 assists entre juillet 2017 et août 2018. Grâce à cette belle ligne de statistiques, il avait forcé un transfert dans la Venise du Nord pour un montant estimé à 5 millions d'euros.

Depuis son arrivé chez les Gazelles, l'Iranien n'aura joué que 14 matches (522 minutes), compilant seulement 1 but et 1 assist. Il n'entrait visiblement plus dans les plans de Philippe Clément, qui lui préfère David Okereke, Percy Tau, Siebe Schrijvers, Dennis ou encore le jeune Loïs Openda. Il n'a disputé que 16 minutes depuis le début de saison, monté en cours de jeu à Linz la semaine dernière.

Si Rezaei venait à retrouver la production offensive qui était la sienne lors de son premier passage dans le Hainaut, il sera indubitablement un renfort de qualité pour l'équipe de Karim Belhocine, 11e avec 5 points et un match de moins.