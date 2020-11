Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

La réforme de la cellule médicale au sein du département performance a été communiquée officiellement. Le docteur Luc Vanden Bossche (UZ Gent, ex-La Gantoise) remplace Kristof Sas en tant que médecin-chef, tandis que Niels Mathieu remplace Glenn Vercauteren en tant que Head Physical Therapist. Le Limbourgeois Maarten Brecko rejoint son équipe.

Antwerp

Sur sa page Instagram, l'attaquant Dieumerci Mbokani (34 ans) a annoncé son retour en équipe nationale congolaise. Son dernier match international remonte à janvier 2017.

Beerschot

Abdoulie Sanyang a été appelé par le sélectionneur Tom Saintfiet en équipe nationale gambienne, qui affrontera le Gabon à deux reprises pour le tournoi de qualification de la CAN.

Charleroi

Marco Ilamaharitra (Madagascar), Saido Berahino (Burundi), Kaveh Rezaei et Ali Gholizadeh (Iran), Shamar Nicholson (Jamaïque) et Gjoko Zajkov (Macédoine) ont tous des engagements internationaux dans les prochains jours.

Club Bruges

Grâce au livre (pour enfants) "L'ours et son écharpe", qui appelle les jeunes fans, mais également les plus âgés, au respect et à la tolérance, la Fondation des Blauw en Zwart a remporté le More Than Football Award 2020. Selon Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg, c'est la reconnaissance la plus prestigieuse pour des initiatives sociales au sein du football européen.

KV Courtrai

L'attaquant gambien Mohamed Badamosi est indisponible pour un minimum de cinq semaines en raison d'une déchirure aux adducteurs. Faïz Selemani est, quant à lui, out pour deux semaines à cause d'un problème aux abdominaux. Kristof D'haene, le joueur de flanc, a été opéré de la hanche et doit s'attendre à une indisponibilité d'au moins quatre mois.

Malines

En raison de la blessure à la main d'Hendrik Van Crombrugge et du test positif de Thomas Kaminski, Gaëtan Coucke (22 ans) a été ajouté à la sélection des Diables rouges par le sélectionneur Roberto Martínez. C'est l'entraîneur des gardiens Erwin Lemmens qui lui a téléphoné. Le Limbourgeois de 21 ans est actuellement la doublure du gardien du Standard Arnaud Bodart chez les Espoirs.

L'attaquant ivoirien William Togui a été testé négatif après trois semaines de quarantaine et peut donc retrouver le groupe pour l'entraînement collectif.

KV Ostende

L'équipe côtière a reçu une bonne nouvelle, les 2,4 millions d'euros bloqués sur un compte par les agents Didier Frenay et Patrick De Koster ont été déclarés non légitimes par le juge de saisie de Bruges. L'argent des droits-TV, qui était également bloqué, va aussi être libéré. De plus, Frenay et De Koster doivent verser une indemnité de 20 000 euros à Ostende. La CBAS doit maintenant se pencher sur l'affaire pour déterminer si Ostende doit effectivement payer les factures douteuses. Le club lui-même a déposé une plainte au civil auprès du juge d'instruction de Bruges pour fausses factures dans le cadre du transfert de Landry Dimata au VfL Wolfsburg en juillet 2017.

Standard

François Fornieri ne veut pas investir dans le club liégeois pour le moment. L'homme d'affaires a réagi sur la RTBF en affirmant que les banques l'avaient, après analyses, averti que le Standard risquait de graves problèmes financiers et juridiques à l'avenir. Les Rouches restent donc détenus à 99% par Bruno Venanzi, mais de nouveaux investisseurs sont recherchés de toute urgence, sans quoi de nouveaux problèmes sont à prévoir auprès de la Commission des Licences. Les bilans récemment publiés montrent que la dette totale du Standard s'élève à 51 millions d'euros.

La Fédération marocaine de football a obligé Selim Amallah à faire examiner son genou blessé dans son propre pays. Il s'est donc envolé pour le Maroc mercredi après-midi. Les Lions de l'Atlas jouent contre la République centrafricaine les 13 et 17 novembre.

Lommel SK

Selon Het Belang van Limburg, le club limbourgeois a enregistré sa trentième arrivée de la saison en annonçant la venue de l'attaquant japonais Koki Saito (19 ans, Yokohama FC, 2025), Le dribbleur arrivera en Belgique en janvier. Le montant du transfert s'élèverait à 2,2 millions d'euros.

