Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Michaël Verschueren (50 ans) a racheté les parts du Belge le plus riche Alexandre Van Damme et de l'ex-PDG Jo Van Biesbroeck. Le fils de l'ancien manager Michel Verschueren augmente ainsi sa participation de 5 à 11,6%, ce qui fait de lui le premier actionnaire après Marc Coucke.

Club Bruges

L'attaquant nigérian Emmanuel Dennis (23 ans) a reçu une sanction disciplinaire de Philippe Clement et ne figure donc pas dans la sélection pour le déplacement européen au Borussia Dortmund.

KRC Genk

Le Sud-Africain Anele Ngcongca, ex-joueur de Genk, est décédé des suites d'un accident de la route dans son pays natal. International à 53 reprises, il a évolué à Genk entre 2007 et 2015 et y a disputé 279 rencontres officielles, dont 225 en championnat de Belgique. Il a trouvé le chemin du but à huit reprises pour les Limbourgeois. En sa mémoire, il a été décidé que le numéro 16 ne serait plus attribué.

OH Louvain

Selon Marc Brys, le milieu offensif français Samy Kehli (29 ans), indisponible depuis plus d'un an suite à une opération au dos, avance bien dans sa revalidation. Il ne sera toutefois pas encore disponible dans les prochaines semaines.

Standard

Les Liégeois ont accepté la proposition de suspension de deux journées pour le milieu de terrain israélien Eden Shamir (25 ans), exclu face à Eupen. Il ratera donc les matches contre Anderlecht et Malines.

