Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Vincent Kompany ne pourra pas encore compter sur l'attaquant nigérian Paul Mukairu (20 ans), prêté par le club turc d'Antalyaspor, pour le match de ce week-end contre l'OHL. Les papiers du joueur sont toutefois (enfin) en ordre et il arrivera rapidement à Neerpede.

K Beerschot VA

Le club s'est vu sanctionner d'une amende de mille euros par le comité disciplinaire de la Fédération belge de football suite aux dérapages des supporters anversois lors du duel contre Waasland-Beveren. Ces derniers avaient jeté des gobelets de bière sur le terrain.

SC Charleroi

L'attaquant burundais Saido Berahino (27 ans) est de retour en Belgique après ses obligations internationales. Il a choisi le numéro 38 et s'est déjà entraîné avec le groupe de Karim Belhocine.

KAS Eupen

Le milieu de terrain Espagnol Victor Vázquez (33 ans) a décidé de rompre son contrat avec les Pandas pour raisons personnelles après seulement deux mois passés au club. L'ancien joueur du Club Bruges, arrivé libre mi-août après un passage au Quatar dans le club d'Umm Salal, n'aura joué que treize petites minutes pour Eupen, sur le terrain d'Anderlecht.

YR KV Mechelen

Le tribunal a finalement décidé de ne pas prendre en compte les actions de l'actionnaire majoritaire Dieter Penninckx, actuellement incarcéré en raison de son rôle dans la faillite du groupe de mode FNG. Le président du conseil d'administration Luc Leemans souligne que le club n'a aucun prêt en cours auprès de Penninckx ou de l'une de ses sociétés.

Standard

L'ex-entraineur des Rouches et ancien international portugais Ricardo Sá Pinto (48 ans) a signé un contrat courant jusqu'à la fin de la saison en faveur du club brésilien de Vasco de Gama.

Waasland-Beveren

L'équipe de Nicky Hayen est décimée par le coronavirus. Pas moins de sept professionnels ont été testés positifs hier. Deux résultats ne sont pas encore connus et devraient tomber dans la journée. Selon le protocole de la Pro League et la réglementation fédérale, une équipe peut soumettre une demande de report dès que sept cas sont confirmés au sein de l'équipe A. De nouveaux tests seront réalisés vendredi. Le club affronte normalement le KV Ostende, lundi soir à 20h45, au Freethiel.

RFC Seraing

Le club de D1B se renforce avec l'arrivée de Danijel Milicevic (34 ans). Le joueur bosnien était libre de tout contrat après avoir quitté la KAS Eupen. La saison dernière, il a été l'auteur de cinq goals et de sept assists en 23 rencontres. Le joueur a signé un contrat de deux ans avec l'équipe d'Emilio Ferrera.

