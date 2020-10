Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine

Anderlecht

D'après Het Nieuwsblad, Anthony Vanden Borre (33 ans) a été placé en quarantaine même si il ne montrait aucun symptôme après avoir réalisé un test corona.

Cercle Bruges

Le club veut tout tenter pour pouvoir jouer le match de championnat contre Charleroi samedi. Aucun joueur supplémentaire n'a été déclaré positif après les tests de lundi. Six joueurs et un membre du staff sont encore en quarantaine et seront de nouveau testés ce mercredi.

Club Bruges

Le match de poules de Champions League contre la Lazio, où treize joueurs manqueront à l'appel pour diverses raisons, sera le troisième duel d'une équipe belge contre le club de Rome. En novembre 2000, Anderlecht l'avait emporté 1-0 grâce à un but de Tomasz Radzinski. En 2018, c'est Zulte Waregem qui avait battu les Romains sur le score de trois buts à deux avec des goals de Nill De Pauw, Michaël Heylen et Aaron Leya-Iseka.

Gand

Davy Roef (26 ans) sera titulaire jeudi lors du match de la phase de poules de l'Europa League contre Hoffenheim, mais également la semaine prochaine, pour le troisième match de la phase groupes, car l'appel interjeté par la Gantoise pour que Sinan Bolat soit exempté de sa suspension a été rejeté par l'UEFA.

Malines

Aucun nouveau joueur n'a été déclaré positif suite aux nouveaux tests corona pratiqués dernièrement. William Togui, Thibaut Peyre et Maxime Wenssens (ancien gardien de Saint-Trond actuellement en test) sont quant à eux toujours infectés et manqueront la rencontre contre Bruges en championnat. Un nouveau test devra définir si Rocky Bushiri, Onur Kaya, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Siemen Voet, Marian Shved, Trova Boni et Sofian Bouzian pourront être sélectionnés.

Excel Mouscron

Le nouvel entraineur, Jorge Simão, n'avait que quinze joueurs pros à disposition pour les entraînements de ces derniers jours. Treize joueurs et un certain nombre d'employés sont toujours en quarantaine. Ils ont tous été retestés mardi après-midi

KV Ostende

L'attaquant franco-sénégalais Mamadou Khady Thiam (25 ans), libre de tout contrat depuis sa non-prolongation à Barnsley, a signé un contrat le liant au club pour deux saisons après avoir convaincu les dirigeants côtiers lors de son test. C'est une ancienne connaissance au CEO Gauthier Ganaye.

Standard

Les joueurs contaminés du noyau A (Maxime Lestienne, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Eden Shamir, Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba) ne seront pas repris pour affronter Benfica en Europa League, car ils ne sont pas prêts physiquement. Lors des nouveaux tests, aucun nouveau joueur n'a été déclaré positif. Jackson Muleka n'est pas repris en raison d'une blessure aux ischios-jambiers.

