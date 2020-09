Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Selon le Nieuwsblad, le RSCA s'intéresse au défenseur central gaucher guinéen Simon Falette (28 ans). Il est encore sous contrat pour un an à l'Eintracht Francfort, mais les Allemands ne comptent plus sur lui.

Liverpool se serait à nouveau manifesté, comme en 2017, pour le Diable rouge Jérémy Doku (18 ans). Des négociations concrètes n'ont toutefois pas encore eu lieu.

Het Laatste Nieuws rapporte que l'ex-entraîneur Franky Vercauteren doit encore percevoir 350 000 euros d'indemnité de départ, ce qui correspond à six mois de salaire.

L'ex-Diable, Anthony Vanden Borre ne fait plus partie du noyau A. Le défenseur, qui dispose d'un contrat minimum, doit désormais maintenir sa forme physique avec les U21.

Royal Excel Mouscron

La Dernière Heure annonce que l'entraîneur Fernando Da Cruz a conseillé à certains de ses joueurs de chercher un nouveau club d'ici au 5 octobre, date à laquelle le marché des transferts se referme, car sa sélection, avec 33 éléments, est beaucoup trop large. Sont concernés : Vaso Vasic, Nemanja Antonov, Cédric Omoigui, Dylan Seys et Fabrice Olinga.

K Beerschot VA

Sheffield United a enrôlé le milieu axial malien Ismaila Coulibaly, qui évoluait en Norvège, à Sarpsborg. Il y avait inscrit quatre buts en seize rencontres. Il va désormais être prêté par les Anglais au Beerschoot, pour une période de trois ans, malgré l'intérêt de Galatasaray.

Cercle Brugge

Le Cercle voudrait accueillir autant de supporters que son voisin du Club. Et donc passer son nombre maximal de spectateurs autorisés de 3.300 à 9.200.

KV Courtrai

Les Nigérians Abdul Ajagun et Imoh Ezekiel ont été renvoyés dans le noyau des espoirs.

OH Louvain

L'attaquant Jonah Osabutey (21 ans) est loué à Louvain par le Werder Brême, où il appartenait à l'équipe B. La saison dernière, il avait été prêté à Mouscron et avait inscrit cinq buts et donné quatre assists. De quoi être élu Joueur de la saison par les supporters de l'Excel. L'OHL dispose d'une option d'achat.

YR KV Malines

Le cabinet du ministre Ben Weyts a validé le plan qui autorise la présence de 5.200 supporters à l'AFAS-stadion dès samedi prochain, pour la réception du KV Ostende. Un tirage au sort va déterminer quels abonnés auront accès au stade.

STVV

Le défenseur central Maximiliano Caufriez, 23 ans et capitaine de Waasland-Beveren, devrait signer aujourd'hui. On estime le montant du transfert à environ 1 million d'euros.

Waasland-Beveren

Het Laatste Nieuws pense savoir que le club va être repris par la holding américaine Bolt Football. Les trois propriétaires ont des liens avec Crystal Palace, les Philadelphia 76ers (NBA), les Phoenix Suns (NBA) et les New Jersey Devils (NHL). Le président Dirk Huyck et le directeur financier Olivier Swolfs doivent assurer l'ancrage belge.

SV Zulte Waregem

Le flanc droit norvégien Henrik Bjørdal (23 ans), débarqué de Brighton & Hove Albion en juillet 2018, a signé jusqu'en 2023 pour le club de D1 norvégienne de Valerenga IF.

