Découvrez la revue de presse, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Pour la deuxième semaine consécutive, le gardien Hendrik Van Crombrugge (27 ans) a raté un match de championnat en raison de sa blessure à la main. Le capitaine se prépare pour le déplacement à Zulte Waregem vendredi.

Antwerp

Lior Refaelov (34 ans) jouera ce soir au Bosuil, contre l'OH Louvain, son 250e match au plus haut niveau en Belgique. L'Israélien a marqué 67 buts et distillé 55 passes décisives.

Club Bruges

Hans Vanaken (28 ans) a livré ce week-end contre Mouscron son 125e duel d'affilée pour les Blauw en Zwart. Il faut remonter au 11 mars 2018 et à une visite à Saint-Trond pour trouver trace d'un match auquel il n'a pas pris part.

Le défenseur gaucher ivoirien Simon Deli (29 ans) souffre d'une rechute d'une vieille blessure et ne sera probablement pas apte pour le match de Champions League contre le Zenit mercredi.

OH Louvain

Une opération est finalement nécessaire pour que le capitaine Frédéric Duplus (30 ans) se remette de sa fracture compliquée du tibia. Le défenseur français droitier a été blessé suite à un contact avec le joueur de Saint-Trond, Oleksandr Filippov. Au lieu des trois mois prévus, sa rééducation nécessitera au moins six mois d'arrêt.

Zulte Waregem

L'attaquant Jelle Vossen (31 ans), monté au jeu contre La Gantoise, a inscrit son 130e but au sein de l'élite belge.

