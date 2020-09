Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

L'ailier Anouar Ait El Hadj (18 ans) a prolongé jusqu'en 2024 au Sporting. Le Bruxellois joue pour les Mauves depuis l'âge de dix ans.

Le milieu de terrain néerlandais Michel Vlap (23 ans) s'est enfin débarrassé du corona, après avoir été testé positif à deux reprises les 11 et 15 septembre. Après dix jours de quarantaine, il a reçu la nouvelle qu'il attendait : il peut reprendre l'entraînement avec le groupe.

Antwerp

L'ailier droit Nill De Pauw (trente ans), fils d'un père belge et d'une mère congolaise mais né à Kinshasa, a reçu pour la première fois une convocation du sélectionneur national congolais Christian Nsengi-Biembe pour les matches amicaux face au Burkina Faso (9 octobre) et au Maroc (13 octobre).

Genk

Het Belang van Limburg et Het Laatste Nieuws indiquent que les pourparlers avec Franky Vercauteren (63 ans) pour le poste d'entraîneur n'ont abouti à rien. En conséquence, il y a de fortes chances pour que le Danois Jess Thorup (cinquante ans, ex-Gand) soit le successeur de Hannes Wolf.

Vercauteren ne devrait pas être le coach de Genk. © PRESSESPORTS

Le gardien australien Danny Vukovic (35 ans) doit être mis en quarantaine pendant au moins une semaine après que joueur a été infecté par le corona. Plus tôt dans la saison, les Limbourgeois ont connu la même mésaventure avec Maarten Vandevoordt, Paul Onuachu, Théo Bongonda, Pierre Dwomoh et Benjamin Nygren.

L'ailier kosovar Edon Zhegrova (21 ans), loué au FC Bâle depuis février 2019, a désormais été définitivement vendu au club suisse pour environ trois millions d'euros. International à quinze reprises, le joueur a conclu un accord jusqu'en 2023 avec les Bâlois, vingt fois champions de Suisse, et pour lequels il avait déjà marqué deux buts en 27 matches.

OHL

L'attaquant néerlandais Sam Hendriks (25 ans) revient en deuxième division néerlandaise, à Go Ahead Eagles, où il avait déjà joué entre 2016 et 2018. L'attaquant a signé pour une saison avec une option pour une supplémentaire.

Waasland-Beveren

Deux pros de l'équipe de deuxième division anglaise de Norwich City débarquent en prêt au Freethiel. Le polyvalent attaquant luxembourgeois Danel Sinani (23 ans) est né à Belgrade, mais s'est surtout fait remarquer au FC Dudelange. Il a opté pour le maillot numéro 10. Melvin Sitti (vingt ans) est un Parisien d'origine togolaise, que l'on pourra admirer avec le numéro 28 dans le dos. Il s'agit d'un milieu défensif, transféré dans l'est de la Perfide Albion après à peine treize matches au FC Sochaux en janvier dernier.

