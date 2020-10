Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le latéral gauche ukrainien Bogdan Mykhaylichenko (23 ans) et un membre du personnel médical ont été testés positifs au corona et ont été immédiatement mis en quarantaine. Le joueur, titulaire incontestable, ratera donc le match à domicile contre l'Antwerp. En raison de la blessure de Killian Sardella (pubalgie), il y a de fortes chances que le Jamaïcain Kemar Lawrence soit repris.

Une dizaine de personnes, dont l'entraîneur Vincent Kompany et le capitaine Hendrik Van Crombrugge, n'ont pas assisté à l'entraînement hier en raison de maux d'estomac et d'intestins persistants.

Antwerp

Le latéral gauche, débarqué au mercato, Jordan Lukaku (26 ans), qui a perdu deux semaines en raison de deux tests consécutifs positifs au coronavirus, a maintenant reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement avec le groupe.

Charleroi

Le milieu défensif sénégalais de 29 ans Cristophe Diandy voit à nouveau la lumière au bout du tunnel. L'ancien joueur du RSC Anderlecht, dont le contrat a été prolongé fin juin jusqu'à la fin de cette saison, a repris l'entraînement avec le groupe sous la direction de l'entraîneur Karim Belhocine, après s'être déchiré les ligaments croisés du genou droit contre Malines début novembre 2019.

Club Bruges

Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik ont ??passé un test négatif dimanche, permettant au trio d'être utilisé par l'entraîneur Philippe Clement pour la confrontation de Champions League contre la Lazio de mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de poules dans le groupe F. Pour rappel, les Blauw en Zwart ont battu le Zenit chez lui la semaine dernière (1-2).

Simon Mignolet est de retour, tout comme deux coéquipiers. © BELGA (BRUNO FAHY)

Gand

Le capitaine Sven Kums (32 ans) a disputé son 100e match de championnat pour les Buffalos contre le KRC Genk. Au total, le milieu de terrain a déjà joué 313 rencontres en Jupiler Pro League sous les maillots d'Anderlecht, du Lierse et de Courtrai.

Excel Mouscron

Il y a de fortes chances que le match de dimanche prochain contre Saint-Trond soit reporté. Les Hennuyers sont toujours aux prises avec treize cas positifs, et le nouveau test de la Pro League est prévu ce mercredi.

Standard

Benfica, futur adversaire des Rouches lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l'Europa League, est parvenu à un accord avec l'UEFA par rapport à l'occupation du stade Estadio da Luz. La rencontre peut être suivie par un total de 4.800 supporters, ce qui équivaut à 7,5% de la capacité.

Waasland-Beveren

L'agence internationale de statistiques CIES a calculé que l'âge moyen des équipes que Nicky Hayen a déjà constituées cette saison est à peine de 23,4 ans. Les Néerlandais d'ADO La Haye arrivent également à ce chiffre. À peine deux équipes des vingt plus grandes compétitions européennes de football font mieux que les Waeslandiens : les Danois du FC Nordsjaelland (22,7) et les Portugais FC Famalicão. Anderlecht est la deuxième équipe belge, avec une moyenne de 23,6 ans.

Zulte Waregem

Suite à la défaite 3-0 à Ostende, l'équipe de Francky Dury a la pire différence de buts (-13) des dix-huit équipes de Jupiler Pro League.

AnderlechtLe latéral gauche ukrainien Bogdan Mykhaylichenko (23 ans) et un membre du personnel médical ont été testés positifs au corona et ont été immédiatement mis en quarantaine. Le joueur, titulaire incontestable, ratera donc le match à domicile contre l'Antwerp. En raison de la blessure de Killian Sardella (pubalgie), il y a de fortes chances que le Jamaïcain Kemar Lawrence soit repris. Une dizaine de personnes, dont l'entraîneur Vincent Kompany et le capitaine Hendrik Van Crombrugge, n'ont pas assisté à l'entraînement hier en raison de maux d'estomac et d'intestins persistants.AntwerpLe latéral gauche, débarqué au mercato, Jordan Lukaku (26 ans), qui a perdu deux semaines en raison de deux tests consécutifs positifs au coronavirus, a maintenant reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement avec le groupe. CharleroiLe milieu défensif sénégalais de 29 ans Cristophe Diandy voit à nouveau la lumière au bout du tunnel. L'ancien joueur du RSC Anderlecht, dont le contrat a été prolongé fin juin jusqu'à la fin de cette saison, a repris l'entraînement avec le groupe sous la direction de l'entraîneur Karim Belhocine, après s'être déchiré les ligaments croisés du genou droit contre Malines début novembre 2019.Club BrugesSimon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik ont ??passé un test négatif dimanche, permettant au trio d'être utilisé par l'entraîneur Philippe Clement pour la confrontation de Champions League contre la Lazio de mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de poules dans le groupe F. Pour rappel, les Blauw en Zwart ont battu le Zenit chez lui la semaine dernière (1-2).GandLe capitaine Sven Kums (32 ans) a disputé son 100e match de championnat pour les Buffalos contre le KRC Genk. Au total, le milieu de terrain a déjà joué 313 rencontres en Jupiler Pro League sous les maillots d'Anderlecht, du Lierse et de Courtrai.Excel MouscronIl y a de fortes chances que le match de dimanche prochain contre Saint-Trond soit reporté. Les Hennuyers sont toujours aux prises avec treize cas positifs, et le nouveau test de la Pro League est prévu ce mercredi.StandardBenfica, futur adversaire des Rouches lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l'Europa League, est parvenu à un accord avec l'UEFA par rapport à l'occupation du stade Estadio da Luz. La rencontre peut être suivie par un total de 4.800 supporters, ce qui équivaut à 7,5% de la capacité.Waasland-BeverenL'agence internationale de statistiques CIES a calculé que l'âge moyen des équipes que Nicky Hayen a déjà constituées cette saison est à peine de 23,4 ans. Les Néerlandais d'ADO La Haye arrivent également à ce chiffre. À peine deux équipes des vingt plus grandes compétitions européennes de football font mieux que les Waeslandiens : les Danois du FC Nordsjaelland (22,7) et les Portugais FC Famalicão. Anderlecht est la deuxième équipe belge, avec une moyenne de 23,6 ans.Zulte WaregemSuite à la défaite 3-0 à Ostende, l'équipe de Francky Dury a la pire différence de buts (-13) des dix-huit équipes de Jupiler Pro League.