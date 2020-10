Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine

Anderlecht

Le club bruxellois a enfin eu la possibilité d'accueillir l'attaquant nigérian Paul Mukairy (20 ans, débarqué en prêt d'Antalyaspor). Ce dernier n'arrivait pas à quitter la Turquie à cause de problèmes administratifs.

Cercle Bruges

En début de semaine, le club comptait un cas en moins de coronavirus que la semaine dernière, lorsque six personnes avaient été testées positives.

Charleroi

Le latéral droit anglo-irlandais Jon Flanagan (27 ans), ancien joueur de Liverpool qui n'était plus sous contrat avec les Rangers, a visité le Mambourg et a passé sa visite médicale. Il est retourné en Angleterre avec une proposition de contrat dans la poche. Selon La Dernière Heure, des informations plus précises seront bientôt communiquées.

Eupen

La demande de reporter le match de championnat contre Genk a été refusée par la Pro League. Le directeur sportif Jordi Condom a fait savoir que cinq joueurs ont été testés positifs au coronavirus . Selon le protocole, un match peut être annulé seulement quand sept joueurs sont positifs. L'entraîneur espagnol Beñat San José, lui-même en quarantaine, ne pourra donc pas coacher son équipe du bord du terrain.

Toujours pas de rabibochage en vue entre Dewaest et Genk. © BELGA (YORICK JANSENS)

Genk

Le défenseur central Sébastien Dewaest (29 ans), encore sous contrat jusqu'en 2023 et qui dispose d'un des gros salaires du club, a discuté la semaine dernière avec le coach Jess Thorup et la direction. Mais un retour en équipe première, dont le joueur a été banni pendant un mois et demi à cause d'une altercation avec son ancien entraîneur Hannes Wolf, n'est toujours pas d'actualité.

Après 341 jours d'absence à cause d'une opération au genou (déchirure des ligaments du genou droit), Byran Heynen (23 ans) est de nouveau dans la sélection pour affronter Eupen.

OHL

Le promu a rompu, d'un commun accord, le contrat du gardien sud-africain Darren Keet (31 ans), qui courait jusqu'en fin de saison . Après l'arrivée de Daniel Iversen et de Rafael Romo, le vétéran, venu du Bidvest Wits FC en juillet 2019, avait peu de chances de jouer. Entre 2011 et 2016, Keet évoluait du côté de Courtrai.

Malines

Victor Wernersson et Bas Van den Eynde ont tous les deux été testés positifs au coronavirus, tout comme William Mel Togui, Thibaut Peyre, Aster Vranckx, Marian Shved et Sofian Bouzian avant eux. Rocky Bushiri, Rob Schoofs, Onur Kaya et Siemen Voet ont quant à eux été déclarés négatif au virus. La Pro League décidera aujourd'hui si le match de championnat contre Bruges pourra avoir lieu ou pas, car certains joueurs mlades ne sont pas considérés comme des joueurs essentiels au noyau A.

Excel Mouscron

Les dirigeants du club ont décidé de placer tout le noyau de joueurs et tout le staff technique en quarantaine jusqu'au mardi 2 novembre. Cette décision a été prise parce que 21 des 33 joueurs du noyau A étaient positifs lors du dernier test. Le match de ce week-end contre Saint-Trond a été reporté. Les joueurs en bonne santé ont reçu un programme individuel du nouvel entraîneur portugais Jorge Simão.

RWDM

Quatre nouveaux cas positifs ont été enregistrés à Molenbeek suite aux tests réalisés lundi, portant le nombre de joueurs et de membres du staff technique touchés à 22. C'est le président Thierry Dailly qui a rendu cette information publique. Mercredi, seize des 26 professionnels de l'équipe A ont assisté aux séances d'entraînement en groupe.

