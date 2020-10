Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/ Foot Magazine.

RSC Anderlecht

L'équipe féminine du RSCA affrontera les Linfield Ladies (Irlande du Nord) à l'occasion du premier tour de qualification de la Women's Champions League. Ce match se déroulera le 3 ou le 4 novembre à domicile. La saison dernière, les Anderlechtoises avaient déjà battu cette équipe sur le score de 3-1. En cas de victoire, l'équipe de Patrick Wachel affrontera (le 18 ou le 19 novembre) soit Glasgow City (SCO), soit Peamont United (IRL) pour le deuxième tour de qualification.

Het Nieuwsblad annonce que Luc Vanden Bossche va devenir le nouveau médecin du club bruxellois à partir du 1er novembre. Il travaillait depuis quatorze ans à La Gantoise.

Le jeune milieu offensif de seize ans, Mario Stroeykens, figure sur la nouvelle photo d'équipe des Mauves.

L'attaquant nigérian, Paul Mukairu (20 ans), loué le 5 octobre avec option d'achat au club turc d'Antalyaspor, est toujours coincé en Turquie. L'ambassade belge à Istanbul a d'autres priorités liées au coronavirus et ne laisse pas le joueur quitter le pays.

R Antwerp FC

La victoire de l'Antwerp face aux Bulgares de Ludogorets est synonyme de premier succès à l'extérieur en Europe depuis le 21 juin 1997. À l'époque, c'est Wim Kiekens qui avait marqué lors de la victoire 0-1 des Anversois face aux Nord-Irlandais de Ards FC lors d'un match de ce qui s'appelait encore la Coupe Intertoto.

SC Charleroi

L'ancien attaquant des Zèbres, Jean Boulet, qui faisait partie du groupe qui a terminé deuxième derrière le Standard en 1968/69, est décédé à l'âge de 78 ans. Il avait inscrit 73 buts en 184 matchs pour le club.

Club Bruges

Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik sauront ce vendredi s'ils pourront être sélectionnés pour le match de samedi soir contre l'OHL.

KAS Eupen

Jens Cools (30 ans) a été testé positif au coronavirus et s'est donc mis en quarantaine comme le demande le protocole de la Pro League. De toute façon, le match de ce week-end contre Malines, qui devait se dérouler samedi à 16h15, est reporté en raison du trop grand nombre de joueurs contaminés par le Covid.

KRC Genk

L'entraîneur Jess Thorup a eu une longue conversation avec le défenseur central Sébastien Dewaest, qui fait actuellement partie de l'équipe B. La direction va discuter d'un éventuel retour.

KV Courtrai

Yevhen Makarenko (29 ans), le milieu de terrain ukrainien qui est prêté par le RSCA jusqu'à la fin de la saison, ne pourra pas être aligné face aux Mauves ce week-end.

Royal Excel Mouscron

La pandémie a également frappé au Canonnier. Pas moins de douze personnes sont en quarantaine. Six joueurs pros (Gnohéré, Nlandu, Hocko, Mohamed, Dione et Olinga), trois éléments des U21 et trois personnes du staff administratif. Le match contre le Cercle Bruges, prévu samedi à 18h30, est reporté.

Standard

La Nouvelle Gazette pointe le fait que les Liégeois, qui ont perdu leur premier match de groupe en Europa League sur le score de 0-2 face aux Rangers, ont concédé leur première défaite européenne à domicile depuis décembre 2014. C'est Feyenoord qui était venu s'imposer à Sclessin à l'époque. Les Liégeois ont ensuite enchaîné une série de quinze matchs sans défaite.

Pamphile Mihayo, actuel entraîneur de l'équipe congolaise du TP Mazembe et ancien coach de Jackson Muleka, viendra bientôt à Liège pour un stage d'observation.

Waasland-Beveren

Lors d'un nouveau contrôle, le club a été confronté à un dix-septième cas positif. Le club attend encore le résultats de six joueurs qui avaient été annoncés positifs. Le match de championnat contre Charleroi, dimanche, est postposé.

Antoine Gobin (31 ans), un Monégasque, est, selon Het Nieuwsblad, le nouveau CEO du club.

RWDM

Le match de D1B contre le Lierse, prévu samedi à 20h45 au stade Edmond Machtens, sera probablement reporté aujourd'hui par le responsable du calendrier en raison du grand nombre d'infections chez les Bruxellois. En janvier, il y a encore deux week-ends libres qui pourraient servir à la reprogrammation de ces rencontres.

KVC Westerlo

Jeudi, le psychologue du sport Jef Brouwers s'est réuni avec le groupe de joueurs et le staff technique. Selon la Gazet van Antwerpen, il va avoir pour fonction de soutenir le groupe et travaillera plus particulièrement sur l'impact mental que le Covid-19 a sur les joueurs.

L'équipe féminine du RSCA affrontera les Linfield Ladies (Irlande du Nord) à l'occasion du premier tour de qualification de la Women's Champions League. Ce match se déroulera le 3 ou le 4 novembre à domicile. La saison dernière, les Anderlechtoises avaient déjà battu cette équipe sur le score de 3-1. En cas de victoire, l'équipe de Patrick Wachel affrontera (le 18 ou le 19 novembre) soit Glasgow City (SCO), soit Peamont United (IRL) pour le deuxième tour de qualification. Het Nieuwsblad annonce que Luc Vanden Bossche va devenir le nouveau médecin du club bruxellois à partir du 1er novembre. Il travaillait depuis quatorze ans à La Gantoise. Le jeune milieu offensif de seize ans, Mario Stroeykens, figure sur la nouvelle photo d'équipe des Mauves. L'attaquant nigérian, Paul Mukairu (20 ans), loué le 5 octobre avec option d'achat au club turc d'Antalyaspor, est toujours coincé en Turquie. L'ambassade belge à Istanbul a d'autres priorités liées au coronavirus et ne laisse pas le joueur quitter le pays. La victoire de l'Antwerp face aux Bulgares de Ludogorets est synonyme de premier succès à l'extérieur en Europe depuis le 21 juin 1997. À l'époque, c'est Wim Kiekens qui avait marqué lors de la victoire 0-1 des Anversois face aux Nord-Irlandais de Ards FC lors d'un match de ce qui s'appelait encore la Coupe Intertoto. L'ancien attaquant des Zèbres, Jean Boulet, qui faisait partie du groupe qui a terminé deuxième derrière le Standard en 1968/69, est décédé à l'âge de 78 ans. Il avait inscrit 73 buts en 184 matchs pour le club. Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik sauront ce vendredi s'ils pourront être sélectionnés pour le match de samedi soir contre l'OHL. Jens Cools (30 ans) a été testé positif au coronavirus et s'est donc mis en quarantaine comme le demande le protocole de la Pro League. De toute façon, le match de ce week-end contre Malines, qui devait se dérouler samedi à 16h15, est reporté en raison du trop grand nombre de joueurs contaminés par le Covid. L'entraîneur Jess Thorup a eu une longue conversation avec le défenseur central Sébastien Dewaest, qui fait actuellement partie de l'équipe B. La direction va discuter d'un éventuel retour. Yevhen Makarenko (29 ans), le milieu de terrain ukrainien qui est prêté par le RSCA jusqu'à la fin de la saison, ne pourra pas être aligné face aux Mauves ce week-end. La pandémie a également frappé au Canonnier. Pas moins de douze personnes sont en quarantaine. Six joueurs pros (Gnohéré, Nlandu, Hocko, Mohamed, Dione et Olinga), trois éléments des U21 et trois personnes du staff administratif. Le match contre le Cercle Bruges, prévu samedi à 18h30, est reporté. La Nouvelle Gazette pointe le fait que les Liégeois, qui ont perdu leur premier match de groupe en Europa League sur le score de 0-2 face aux Rangers, ont concédé leur première défaite européenne à domicile depuis décembre 2014. C'est Feyenoord qui était venu s'imposer à Sclessin à l'époque. Les Liégeois ont ensuite enchaîné une série de quinze matchs sans défaite. Pamphile Mihayo, actuel entraîneur de l'équipe congolaise du TP Mazembe et ancien coach de Jackson Muleka, viendra bientôt à Liège pour un stage d'observation.Lors d'un nouveau contrôle, le club a été confronté à un dix-septième cas positif. Le club attend encore le résultats de six joueurs qui avaient été annoncés positifs. Le match de championnat contre Charleroi, dimanche, est postposé.Antoine Gobin (31 ans), un Monégasque, est, selon Het Nieuwsblad, le nouveau CEO du club. Le match de D1B contre le Lierse, prévu samedi à 20h45 au stade Edmond Machtens, sera probablement reporté aujourd'hui par le responsable du calendrier en raison du grand nombre d'infections chez les Bruxellois. En janvier, il y a encore deux week-ends libres qui pourraient servir à la reprogrammation de ces rencontres.Jeudi, le psychologue du sport Jef Brouwers s'est réuni avec le groupe de joueurs et le staff technique. Selon la Gazet van Antwerpen, il va avoir pour fonction de soutenir le groupe et travaillera plus particulièrement sur l'impact mental que le Covid-19 a sur les joueurs.