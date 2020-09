Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Aujourd'hui, la direction doit présenter ses comptes à la Comission des Licences pour un audit intermédiaire, ce qui était l'une des conditions à respecter lors de l'obtention de sa licence, en avril. Il faut prouver que les efforts financiers payent et que le budget est plus équilibré. Un nouveau contrôle suivra dans trois mois.

Trois joueurs du Sporting d'Anderlecht ont été testés positifs au Covid-19, a communiqué mardi le club bruxellois sans citer leur nom. Deux membres du staff sportif ont été également testés positifs. Les cinq personnes sont mises en quarantaine pour une semaine.

Beerschot

Une réunion aura lieu la semaine prochaine entre le club et l'agent de l'homme fort actuel du club, Raphael Holzhauser (27 ans), pour prolonger son contrat jusqu'en 2021.

Het Nieuwsblad indique que le cas positif au corona au Kiel pourrait bien être l'attaquant nigérian Blessing Eleke.

Gand

La proposition de suspension de quatre matches (plus un avec sursis) pour le défenseur central camerounais Michael Ngadeu, exclu contre Eupen après un coup de tête asséné à son adversaire Jordi Amat, sera jugée en appel.

OHL

Selon Het Nieuwsblad, le club a effectué deux offres pour Musa Al-Tamari (23 ans), un ailier droit jordanien de l'Apoel Nicosie, dont notre compatriote Vital Borkelmans est le sélectionneur national.

Plusieurs semaines d'absence pour Lestienne. © BELGA (LAURIE DIEFFEMBACQ)

Mouscron

D'après La Gazette des Sports, les Hennuyers sont toujours à la recherche d'un joueur expérimenté pour épauler leur jeune équipe. Des contacts ont été noués avec l'entourage de l'ancien Diable rouge Steven Defour (32 ans), actuellement sans club, mais sans résultat concret pour le moment.

Ostende

Le milieu de terrain guinéen Malick Keita (19 ans), dont le contrat avec Charleroi a expiré, rejoindra dans un premier temps la sélection U21, explique La Gazette des Sports. Et ce avant d'intégrer potentiellement l'équipe première.

Standard

Maxime Lestienne (28 ans) sera absent pendant trois à quatre semaines suite à une déchirure aux ischio-jambiers. L'ailier s'est blessé sur le terrain d'OHL, où il a dû être remplacé après une vingtaine de minutes.

Il n'y aura finalement pas 10.000, mais seulement 7.500 supporters au maximum à Sclessin pour soutenir les Rouches lors du match à domicile face à Courtrai dimanche prochain.

Waasland-Beveren

Het Laatste Nieuws affirme que le milieu de terrain suisse Leonardo Bertone (26 ans), actif au FC Thun, où il a pourtant signé jusqu'en 2022 en janvier, est dans le viseur de l'entraîneur Nicky Hayen. Un accord serait également imminent avec l'arrière droit camerounais Serge Leuko (27 ans, sans club depuis cet été).

